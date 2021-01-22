5縣市宣布「避桃令」 鄭文燦喊防疫同心

衛福部桃園醫院群聚疫情進入社區，引發五縣市陸續宣布「避桃令」，圖為軍方21日動員化學兵，在桃園醫院周邊社區巷道全面消毒。（記者林伯東／攝影）

繼澎湖縣及雲林縣政府等縣市先後要求所屬員工不要到桃園後，苗栗縣政府昨天跟進宣布「避桃令」，金門縣府也宣布，即日起縣屬公務員避免非必要的公務赴台，連江也要求轄內公務員減少不必要出差。桃園市長鄭文燦昨天受訪多次強調，希望防疫 同心。

不過台北、新北、台中、宜蘭、南投、彰化、台南、高雄、新竹縣市、嘉義縣市、屏東及台東縣昨都宣布不跟進。新北市長侯友宜更表示，為何國防部會下令讓官兵不到桃園，「為什麼可以下這個命令，中央要說清楚」；侯說，桃園發生的事情新北市不可能置身事外，將全力支援桃園。

鄭文燦昨晚在臉書上傳最新影片，強調「防疫如同戰爭」，希望大家為第一線防疫人員加油，並說「桃園人不會因此害怕、退縮，不會讓謠言擊敗我們」。

鄭文燦提到，桃園是台灣 的第一站，從機場到醫院再到社區，這三道防線，桃園都守在防疫的第一線。

雲林縣府呼籲縣府及所屬機關員工減少到桃園，並調整縣立國中小學畢業旅行及戶外教學等活動地點。斗六市鎮南國小昨舉行畢業旅行，原要在桃園過夜，後臨時更改住宿地至苗栗。

北市府發言人陳智菡說，防疫等級會視疫情 做滾動調整修正，目前沒有規畫禁至桃園出差。

台南市長黃偉哲昨說，「台灣是同島一命，這樣對桃園人太不公平，讓桃園人情何以堪」。

高雄市長陳其邁表示，桃園目前的疫情限於醫院和居家檢疫，已掌握個案足跡，未造成社區傳播，大家不必太過擔心，也別提什麼「封城」。

蔡英文總統昨天表示，無知和歧視絕對不是疫情的解藥，樹立無謂的敵意，也無助於防疫，「我們唯一的敵人，只有病毒」，只有團結防疫，台灣才會贏。