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「被隔離拿10萬」 防疫保單熱賣 專家憂道德風險

記者戴瑞瑤、沈婉玉／台北報導
新冠肺炎疫情升溫，台產推出的防疫保單大熱賣。（圖：業者提供）
新冠肺炎疫情升溫，台產推出的防疫保單大熱賣。（圖：業者提供）

衛福部桃園醫院群聚感染持續延燒，民眾擔憂引發大規模社區感染，不只加強防疫措施，防疫保單也再度熱銷。近期網路熱議，產險公司推出的個人防疫險，年繳500元（台幣，下同，約17.7美元），若居家隔離就能理賠10萬元，專家擔心引發道德風險，金管會保險局也提醒「民眾不要想用保單來獲利」。

去年疫情爆發後，多家保險公司積極推出防疫保單，首張在去年3月推出。保險局統計，截至昨天為止，共有14家產險推出32張防疫保單，包含企業與個人保單。投保件數共14.87萬張，新契約保費收入約7152萬元。

近期在網路上討論最熱烈的，是台灣產物保險去年底推出的個人防疫險，該保單主打居家隔離、集中隔離、隔離治療、居家檢疫或集中檢疫五項處置措施都理賠，保費500元就定額理賠10萬元，被網友稱之為「防疫神單」。台產表示，隨著疫情升溫，近兩天突然申請爆量，加班都消化不了。

民眾投保後可能會故意去有確診者的高風險地區，藉此收到隔離通知獲得理賠金，產生道德風險。台產提醒，此保單僅限境內、本國籍人士投保。若被保險人前往衛福部疾管署發布國際旅遊疫情建議等級表第三級地區；或違反法律規定、行政命令，都是保險理賠的除外範圍。

防疫 保險 疫情

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