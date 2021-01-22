新聞評論 ／「禁桃令」落井下石？石頭是陳時中堆的

衛福部桃園醫院疫情蔓延，疫情指揮官陳時中呼籲民眾避免前往桃園。圖為醫院消毒情形。(本報資料照片)

衛福部桃園醫院疫情 蔓延到社區，疫情指揮官陳時中 呼籲民眾避免前往桃園。各縣市政府紛對「禁桃令」表態，澎湖隔海開了第一槍，苗栗、雲林相繼跟進，金門更頒下「禁台令」；其他縣市則不擬跟進或暫時觀望。台南市長黃偉哲為桃園抱不平說，大家同島一命，「竟有人在落井下石」。防疫再度染上政治色彩。

其實，「禁桃令」最早是國防部 通令下達的。19日傍晚，國防部命命全體官兵如非必要應避免進入桃園地區，桃園地區部隊則暫停跨營區洽公和訓練。對於國防部率先發出「禁桃令」，20日衛福部還不以為然說目前情況暫無必要，國防部回應堅稱是「超前部署」。誰知不久陳時中就呼籲民眾應隨身攜帶酒精，盡量避免前往桃園；他更坦誠，如有需要會宣布桃園封城,。

陳時中都公開呼籲民眾避免前往桃園，國防部更已「超前」對全體官兵下達「禁桃令」；因此澎澎、金門、苗栗、雲林的跟進，不但是「順時中」，也是「向國軍看齊」，實在稱不上「落井下石」，更不應上綱到藍綠縣市的政爭。

否則，按照陳時中的呼籲，黃偉哲批評「有人在落井下石」，反而才是「逆時中」，挾台南市「以地方對抗中央」；或者，黃偉哲莫非是在指責號稱有小英作「最大靠山」，而且才對小英示愛高唱「一想到你呀」的國軍部隊？

陳時中坦言「台灣正面臨從去年防疫至今最大挑戰」，但其實「防疫雙標」與「步調混亂」，一直是台灣防疫迄今最嚴重的兩大罩門。「雙標黨」本色固不待言，病毒不分顏色，防疫卻有藍綠、中台、中國歐美之別，自然容易造成破口；而部會政令彼此扞格，中央地方相互牴觸，首長幕僚口徑不一，更令民眾無所適從。

黃偉哲力挺桃園，指「禁桃令」讓桃園人情何以堪。新北市長侯友宜則強調「全國作戰」，聲明「新北跟桃園是共同生活圈，一定共同面對」；但他要求中央說清楚國軍「禁桃令」的來龍去脈，以及疫情詳情，才能讓地方指揮官按照中央疫情指揮中心的判斷做處置。

陳時中針對部分縣市「禁桃令」，提醒大家別忘記在疫情初起時，桃園非常有誠意，不管是外島的、南部的，桃園都相當歡迎，盡心盡力，大家都是一體的，「互相幫助的心請大家發揮出來」。陳時中那句「不管是外島的、南部的」，意有所指；不過，他沒有回答國軍「禁桃令」是不是沒有發揮「互相幫助的心」；也沒有解釋是不是只有他能用「互相幫助的心」呼籲民眾避免前往桃園？

如果真有落井的石頭，那石頭也是陳時中堆放在井口的。