我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

新聞評論 ／「禁桃令」落井下石？石頭是陳時中堆的

重磅快評
衛福部桃園醫院疫情蔓延，疫情指揮官陳時中呼籲民眾避免前往桃園。圖為醫院消毒情形。(本報資料照片)
衛福部桃園醫院疫情蔓延，疫情指揮官陳時中呼籲民眾避免前往桃園。圖為醫院消毒情形。(本報資料照片)

衛福部桃園醫院疫情蔓延到社區，疫情指揮官陳時中呼籲民眾避免前往桃園。各縣市政府紛對「禁桃令」表態，澎湖隔海開了第一槍，苗栗、雲林相繼跟進，金門更頒下「禁台令」；其他縣市則不擬跟進或暫時觀望。台南市長黃偉哲為桃園抱不平說，大家同島一命，「竟有人在落井下石」。防疫再度染上政治色彩。

其實，「禁桃令」最早是國防部通令下達的。19日傍晚，國防部命命全體官兵如非必要應避免進入桃園地區，桃園地區部隊則暫停跨營區洽公和訓練。對於國防部率先發出「禁桃令」，20日衛福部還不以為然說目前情況暫無必要，國防部回應堅稱是「超前部署」。誰知不久陳時中就呼籲民眾應隨身攜帶酒精，盡量避免前往桃園；他更坦誠，如有需要會宣布桃園封城,。

陳時中都公開呼籲民眾避免前往桃園，國防部更已「超前」對全體官兵下達「禁桃令」；因此澎澎、金門、苗栗、雲林的跟進，不但是「順時中」，也是「向國軍看齊」，實在稱不上「落井下石」，更不應上綱到藍綠縣市的政爭。

否則，按照陳時中的呼籲，黃偉哲批評「有人在落井下石」，反而才是「逆時中」，挾台南市「以地方對抗中央」；或者，黃偉哲莫非是在指責號稱有小英作「最大靠山」，而且才對小英示愛高唱「一想到你呀」的國軍部隊？

陳時中坦言「台灣正面臨從去年防疫至今最大挑戰」，但其實「防疫雙標」與「步調混亂」，一直是台灣防疫迄今最嚴重的兩大罩門。「雙標黨」本色固不待言，病毒不分顏色，防疫卻有藍綠、中台、中國歐美之別，自然容易造成破口；而部會政令彼此扞格，中央地方相互牴觸，首長幕僚口徑不一，更令民眾無所適從。

黃偉哲力挺桃園，指「禁桃令」讓桃園人情何以堪。新北市長侯友宜則強調「全國作戰」，聲明「新北跟桃園是共同生活圈，一定共同面對」；但他要求中央說清楚國軍「禁桃令」的來龍去脈，以及疫情詳情，才能讓地方指揮官按照中央疫情指揮中心的判斷做處置。

陳時中針對部分縣市「禁桃令」，提醒大家別忘記在疫情初起時，桃園非常有誠意，不管是外島的、南部的，桃園都相當歡迎，盡心盡力，大家都是一體的，「互相幫助的心請大家發揮出來」。陳時中那句「不管是外島的、南部的」，意有所指；不過，他沒有回答國軍「禁桃令」是不是沒有發揮「互相幫助的心」；也沒有解釋是不是只有他能用「互相幫助的心」呼籲民眾避免前往桃園？

如果真有落井的石頭，那石頭也是陳時中堆放在井口的。

陳時中 疫情 國防部

上一則

藍縣市抵制桃園？ 江啟臣：撐住桃園就是撐住台灣防疫

下一則

歷年最大！糧商炒匯110億美元 央行重懲4外銀

延伸閱讀

台塑技師入境20天確診 陳時中：2月4日前不可鬆懈

台塑技師入境20天確診 陳時中：2月4日前不可鬆懈
自費篩檢要7000元 楊志良酸「比台積電還賺錢」

自費篩檢要7000元 楊志良酸「比台積電還賺錢」
黑白集／防疫年餘狀況來了 陳時中鐵齒咬斷了

黑白集／防疫年餘狀況來了 陳時中鐵齒咬斷了
陳時中建議大型活動停辦 發錢母、鹽水蜂炮…全喊卡

陳時中建議大型活動停辦 發錢母、鹽水蜂炮…全喊卡

熱門新聞

美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）

美聯國大使挺台被爆是擺拍 網譏：民進黨給多少片酬？

2021-01-20 02:30
民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免。本報資料照片

8萬4582票通過 王浩宇成首位被罷免台灣直轄市議員

2021-01-16 07:29
拜登核心幕僚艾利森。 美聯社

拜登資深外交幕僚：一國兩制到盡頭 美不會承認台獨立

2021-01-16 03:47
張大千失竊29年的畫作「春山雲瀑」。 （取材自蘇富比秋拍型錄）

張大千「春山雲瀑」失竊29年 李敖「室友」轉賣涉洗錢

2021-01-16 02:30
無黨籍議員田韻馨被爆隱暪已婚身分，借百萬台幣不還。(取材自臉書)

「沒錢吃飯」裝可憐…美女議員瞞婚 哄男借百萬不還

2021-01-15 02:20
蔡英文總統屢彭文正質疑英國倫敦政經學院博士學歷，彭還提確認論文不存在訴訟，高院今判原判決廢棄，發回北地方法院。資料照片。（記者許正宏／攝影）

重大瑕疵！彭文正告蔡英文論文不存在 高院發回北院

2021-01-20 03:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡