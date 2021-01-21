黑白集／防疫年餘狀況來了 陳時中鐵齒咬斷了

中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者黃惠群／攝影）

牙醫出身的陳時中 一向鐵齒，對外界的建議很少當一回事。這樣，指揮中心也順順利利地度過了一年。但好運也有用盡的時候，如今碰到部立桃園醫院嚴重出包，陳時中的鐵齒終於咬斷了。

先前，外界建議應該對國外入境者進行普篩；陳時中嗤之以鼻，說14天居家隔離就夠了。他「惜篩如金」。先前，全球都對英國下達禁飛令；陳時中卻自信滿滿，說我們的集中檢疫和醫療量能都很充足，沒有「鎖國」的必要。習慣於全台「順時中」的他，完全不信邪。

現在，14天居家隔離顯然不夠，因為隔離結束後才驗出確診的人愈來愈多，所以要再加七天自主管理。現在，連部桃發生群聚感染，陳時中還都不肯對全院醫護進行普篩，挑三揀四分批來，結果，確診案件每日爆，搞得醫療人員累垮，運作癱瘓。

如今，部桃必須清空，已形同封院。請問，陳時中說好的「醫療量能充足」呢？現在，大批旅外國人要返鄉過年，防疫旅館 卻供不應求，遑論返鄉班機，陳時中誇口的「超前部署」呢？

太平時期，愛怎麼誇口都可以；一旦發生狀況，見真章的時刻就來了。陳時中不許任何人說出桃醫之名，最後這個禁詞卻從他嘴裡掉出來；他身體不適去採檢還露面主持記者會，這都違反了自己的禁令。阿中累了吧！