我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美染疫病故累計40萬6001人 超過二戰戰亡人數

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

台灣雖恐慌但防疫警覺鬆散 專家促擬封城SOP

台灣新聞組／台北21日電
新冠疫情升溫，專家提醒民眾防疫繃緊神經，落實個人衛生習慣，務必勤洗手、戴好口罩。（記者黃仲裕／攝影）
新冠疫情升溫，專家提醒民眾防疫繃緊神經，落實個人衛生習慣，務必勤洗手、戴好口罩。（記者黃仲裕／攝影）

部立桃園醫院群聚感染，已經溢至社區，外界討論封城可能性，台大兒童醫院院長黃立民表示，通常等到社區感染傳至第四波，感染者到達一定人數，且無法釐清感染源，才會考慮封城等嚴格措施，目前桃園社區感染僅處於第一波，醫護人員傳給家人，還不到必須封城地步，但民眾防疫鬆懈是事實，必須繃緊神經，落實個人衛生習慣。

對於封城之說，防疫學會理事長王任賢表示，這絕非危言聳聽，雖然目前疫情還在控制中，但如果急遽惡化，社區感染人數暴增，就有必要考慮封城，建議指揮中心著手擬定封城的步驟及注意事項，如果真有那一天，才不會手忙腳亂。

黃立民表示，這次防疫已經超過一年，民眾心態逐漸鬆懈，這也是沒有辦法的事，但桃園已經進入社區感染，處於關鍵時刻，民眾務必勤洗手、戴好口罩，最近少去人潮聚集的公共場所。

台北醫學大學附設醫院成人感染科主任李垣樟說，「目前民眾只見恐慌，但防疫警覺卻鬆散」，看診民眾在醫院使用酒精、清潔消毒液的比率大不如前，上完廁所，也只是用清水甩兩下，幾乎很少人使用洗手乳，且至少洗手廿秒。

眾多研究顯示，一半感染者並無症狀，但無症狀感染者也具有傳染力，李垣樟強調，不只是醫護，所有民眾都可能暴露在感染風險中，想防堵這波疫情擴散，必須靠所有國人，人人當起口罩糾察隊、洗手糾察隊，提醒周遭親朋好友做好自我防疫。

封城 防疫 疫情

上一則

自費篩檢要7000元 楊志良酸「比台積電還賺錢」

延伸閱讀

荷蘭政府擬最嚴防疫令 二戰來首次實施全國宵禁

荷蘭政府擬最嚴防疫令 二戰來首次實施全國宵禁
防疫放寬 芝博物館允許重開 餐館堂食還得等

防疫放寬 芝博物館允許重開 餐館堂食還得等
指揮中心志得意滿 錯失超前部署時機

指揮中心志得意滿 錯失超前部署時機
醫界期許拜登：聯邦統一防疫措施

醫界期許拜登：聯邦統一防疫措施

熱門新聞

美國駐聯合國大使克拉夫特向台灣學生的視訊致詞，中國外交部發言人華春瑩18日指是「擺拍」。（美聯社）

美聯國大使挺台被爆是擺拍 網譏：民進黨給多少片酬？

2021-01-20 02:30
民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免。本報資料照片

8萬4582票通過 王浩宇成首位被罷免台灣直轄市議員

2021-01-16 07:29
拜登核心幕僚艾利森。 美聯社

拜登資深外交幕僚：一國兩制到盡頭 美不會承認台獨立

2021-01-16 03:47
張大千失竊29年的畫作「春山雲瀑」。 （取材自蘇富比秋拍型錄）

張大千「春山雲瀑」失竊29年 李敖「室友」轉賣涉洗錢

2021-01-16 02:30
美國駐聯合國大使克拉夫特。（路透）

美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

2021-01-13 02:29
無黨籍議員田韻馨被爆隱暪已婚身分，借百萬台幣不還。(取材自臉書)

「沒錢吃飯」裝可憐…美女議員瞞婚 哄男借百萬不還

2021-01-15 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠
川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角
川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人