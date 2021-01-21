台灣雖恐慌但防疫警覺鬆散 專家促擬封城SOP

新冠疫情升溫，專家提醒民眾防疫繃緊神經，落實個人衛生習慣，務必勤洗手、戴好口罩。（記者黃仲裕／攝影）

部立桃園醫院群聚感染，已經溢至社區，外界討論封城 可能性，台大兒童醫院院長黃立民表示，通常等到社區感染傳至第四波，感染者到達一定人數，且無法釐清感染源，才會考慮封城等嚴格措施，目前桃園社區感染僅處於第一波，醫護人員傳給家人，還不到必須封城地步，但民眾防疫 鬆懈是事實，必須繃緊神經，落實個人衛生習慣。

對於封城之說，防疫學會理事長王任賢表示，這絕非危言聳聽，雖然目前疫情 還在控制中，但如果急遽惡化，社區感染人數暴增，就有必要考慮封城，建議指揮中心著手擬定封城的步驟及注意事項，如果真有那一天，才不會手忙腳亂。

黃立民表示，這次防疫已經超過一年，民眾心態逐漸鬆懈，這也是沒有辦法的事，但桃園已經進入社區感染，處於關鍵時刻，民眾務必勤洗手、戴好口罩，最近少去人潮聚集的公共場所。

台北醫學大學附設醫院成人感染科主任李垣樟說，「目前民眾只見恐慌，但防疫警覺卻鬆散」，看診民眾在醫院使用酒精、清潔消毒液的比率大不如前，上完廁所，也只是用清水甩兩下，幾乎很少人使用洗手乳，且至少洗手廿秒。

眾多研究顯示，一半感染者並無症狀，但無症狀感染者也具有傳染力，李垣樟強調，不只是醫護，所有民眾都可能暴露在感染風險中，想防堵這波疫情擴散，必須靠所有國人，人人當起口罩糾察隊、洗手糾察隊，提醒周遭親朋好友做好自我防疫。