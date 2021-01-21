自費篩檢要7000元 楊志良酸「比台積電還賺錢」

前衛生署長楊志良。（本報資料照片）

衛福部部立桃園醫院爆發疫情 時，前衛生署長楊志良一句「染疫醫生要開除」，引來民進黨府院及綠媒圍剿，賴清德 更指其言論不當打擊防疫團隊士氣，對此，楊志良昨痛副總統賴清德不是笨蛋就是混蛋，還酸台灣自費篩檢要7000元（台幣，以下同，約250美元），如果篩檢劑是國產的，會比台積電還賺錢。

早前有專家建議桃醫院內應普篩，但疫情指揮中心指揮官表示「未到普篩時機」，中國時報報導，楊志良說，醫護人員最了解自己的狀況，想篩檢規定卻很多，主張「就讓他們篩檢吧！」同時，對於台灣篩檢一次要7000元，他諷刺不知道是國產還是進口的，如果是國產的，陳時中 又說非常精準，那這是另一個「護國神山」，會比台積電還要賺錢。

楊志良表示，「我們一定要支持陳時中，因為一旦他垮了，整個疫情也垮了」。他說，如果疫情指揮中心指揮官是行政院長蘇貞昌，台灣一定完蛋，因為蘇剛愎自用、聽不進別人的話，比陳時中還糟糕。不過，他也提醒陳時中不要雙標，而且要進化，否則一、兩個月後疫情會大爆發。

報導指出，對於他所提出對染疫醫師的「開除說」，賴清德直指是不當言論打擊防疫團隊士氣。對此，楊志良要賴清德道歉，他認為，「賴清德不是笨蛋就是混蛋」，如果賴沒有看到全部發言就這樣批評，那是笨蛋，但如果已經了解還講這種話，那是混蛋，「混蛋比笨蛋還糟糕」。

面對民進黨府院黨的全力圍剿他，楊志良感嘆，需要這樣嗎？「我只是個退休的小老百姓」。如果他當時沒有當烏鴉講這句話，現在疫情是更好還是更壞，大家自有評斷。

此外，本報系聯合報報導，近日網路上流傳一張楊志良搭乘台北捷運，脫下口罩講電話的照片，引發網友批評；楊志良回應，若北捷要開罰，他願意接受。

陳時中昨天在記者會上被問及此事時表示，從照片中看起來是有安全距離，指揮中心秋冬方案規定，室內沒有適當距離要戴口罩，屢勸不聽開罰，現在沒有開罰問題，專心防疫更重要，並呼籲「我們不需要獵巫。」