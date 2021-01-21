縣市紛下「避桃令」 鎮瀾宮搶頭香、台東炸寒單急取消

台新冠肺炎疫情升溫，台東兩大炸寒單宮廟「玄武堂」及「邯鄲堂」紛紛宣布取消活動。（本報資料照片）

新冠肺炎疫情 升溫，包括台北國際書展、全國大學校長會議、法鼓山除夕敲鐘，昨紛紛宣布取消實體活動。但台北國際書展線上書展及出版專業論壇仍持續辦理。

台中大甲鎮瀾宮昨也宣布取消今年搶頭香活動，但除夕和大年初一交接的開廟門儀式，是廟宇百年固定傳統，不會取消；南投的中台禪寺則首度取消大年初一新春團拜法會、初二精進禪七活動。

眾所矚目的佛光山平安燈節昨也取消辦理光照大千煙火施放，並決定延後舉辦吉星高照無人機高空燈光獻禮活動。佛光山表示，將全力配合政府防疫 規定。

台東元宵重頭戲「炸寒單」活動，因應疫情升溫，兩大炸寒單宮廟「玄武堂」及「邯鄲堂」紛紛宣布取消活動。玄武堂堂主李建智說，民眾健康安全重要。

因應部立桃園醫院群聚擴散、台灣 疫情升溫，繼19日國防部軍醫局下令全體官兵如非必要，應該避免進入桃園地區，各地方政府也陸續跟進。

澎湖縣政府昨禁止縣府員工到桃園出差，雲林縣政府也呼籲縣府及所屬機關員工「非必要」請減少前往桃園；苗栗縣政府今天上午宣布即日起縣府及所屬機關員工若非必要勿至桃園洽公、出差。

對此，防疫學會理事長王任賢王任賢認為，情況沒有這麼嚴重，因為桃醫不等於桃園，更精準一點來說，現在只有桃醫為警戒區，民眾應該遠離這家醫院；至於確診者足跡位置，民眾也無需恐慌，都已經過了好多天，也進行環境消毒；如果在那個時間點去過這些地方，又有疑似症狀，務必立即就醫，告知活動史。