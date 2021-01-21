木柵動物園逾30年 圈養空間不足

北市議員吳世正20日會勘動物園，一隻高齡、脫毛的灰熊躺在空地上曬太陽。(記者楊正海／攝影)

北市議員吳世正昨天與台灣 動物社會研究會前往台北市立動物園 會勘，除了解石虎脫逃事件，也認為動物園木柵新園1987年啟用，迄今已逾30年，園內環境已不符合現代化動物園的樣貌，有必要重新規畫設計現代化動物園。動物園表示，會持續編列預算 ，改善圈養動物空間。

台灣動物社會研究會去年11月實地觀察評鑑台北市立動物園，研究員陳生慶說，有多種動物出現嚴重不斷重複的行為，表示動物心理健康產生問題，另外，包括圈養空間嚴重不足、展示區地面材質不適合，內多為水泥地面，也缺乏遮蔽與躲避設施，動物園應盤點有多少這種狀況，有沒有醫療措施。

昨天會勘時，吳世正見一隻高齡、脫毛的灰熊，孤伶伶地躺在空地上，沒活動力，他認為，小朋友來看到也會不開心，動物園應展示健康、快樂的動物。

動物園管理員表示，這隻成年灰熊是在曬太陽，平時玩起來還是很可愛，還會去逗其他小熊，「玩得很瘋」，如果樣子醜了就被安排去後面，會令人不捨，且灰熊休息時間比較多，是牠日常的生活節奏。

吳世正說，對於研究會評鑑的各項問題，動物園有必要一一檢視回應，像很多的鐵絲網、鐵架，連民眾看了都很有壓力，對於動物現狀能改的就改，若不能改，動物園要重新規畫，他也會在適當時機向市府提出計畫。

動物園發言人曹先紹指出，圈養空間不足及環境單一化等問題，短期內會先改善動物使用設施，更貼近自然，中期則會持續爭取相關經費，讓老虎、大象等圈養空間範圍增大。

曹先紹說，動物園會持續編列預算，改善圈養動物空間，另外，園內許多設施都逾20年，因園區地點位處山坡地，要更換圈養動物環境，必須要經過層層法規，會持續和市府其他單位協調，設法增進動物福利。