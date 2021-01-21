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木柵動物園逾30年 圈養空間不足

記者楊正海／台北21日電
北市議員吳世正20日會勘動物園，一隻高齡、脫毛的灰熊躺在空地上曬太陽。(記者楊正海／攝影)
北市議員吳世正20日會勘動物園，一隻高齡、脫毛的灰熊躺在空地上曬太陽。(記者楊正海／攝影)

北市議員吳世正昨天與台灣動物社會研究會前往台北市立動物園會勘，除了解石虎脫逃事件，也認為動物園木柵新園1987年啟用，迄今已逾30年，園內環境已不符合現代化動物園的樣貌，有必要重新規畫設計現代化動物園。動物園表示，會持續編列預算，改善圈養動物空間。

台灣動物社會研究會去年11月實地觀察評鑑台北市立動物園，研究員陳生慶說，有多種動物出現嚴重不斷重複的行為，表示動物心理健康產生問題，另外，包括圈養空間嚴重不足、展示區地面材質不適合，內多為水泥地面，也缺乏遮蔽與躲避設施，動物園應盤點有多少這種狀況，有沒有醫療措施。

昨天會勘時，吳世正見一隻高齡、脫毛的灰熊，孤伶伶地躺在空地上，沒活動力，他認為，小朋友來看到也會不開心，動物園應展示健康、快樂的動物。

動物園管理員表示，這隻成年灰熊是在曬太陽，平時玩起來還是很可愛，還會去逗其他小熊，「玩得很瘋」，如果樣子醜了就被安排去後面，會令人不捨，且灰熊休息時間比較多，是牠日常的生活節奏。

吳世正說，對於研究會評鑑的各項問題，動物園有必要一一檢視回應，像很多的鐵絲網、鐵架，連民眾看了都很有壓力，對於動物現狀能改的就改，若不能改，動物園要重新規畫，他也會在適當時機向市府提出計畫。

動物園發言人曹先紹指出，圈養空間不足及環境單一化等問題，短期內會先改善動物使用設施，更貼近自然，中期則會持續爭取相關經費，讓老虎、大象等圈養空間範圍增大。

曹先紹說，動物園會持續編列預算，改善圈養動物空間，另外，園內許多設施都逾20年，因園區地點位處山坡地，要更換圈養動物環境，必須要經過層層法規，會持續和市府其他單位協調，設法增進動物福利。

動物園 台灣 預算

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