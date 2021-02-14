魚塭地價漲翻天 議員：淪炒地皮

台灣 推動太陽能光電問題多，政府寄望靠漁電共生救援， 推出近5000公頃的先行區，讓西南沿海原本乏人問津的魚塭地，近年地價與租金 大幅飆漲，造成外資搶進、地方爭利。光電業者憂心，土地天價將造成未來20年，可能產生許多「光電孤兒」，樹立在田間、海邊，無人處理；漁民也有不少擔心。

經濟部次長曾文生去年10月到台南學甲召開漁電共生說明會時，現場就「黑影幢幢」，許多人都想來分一杯羹。

光電業者表示，七股魚塭地，過去一年每公頃租金大約三萬到八萬元(台幣，下同，約1071到2856美元 )。三、四年前漁電共生啟動後，漲到台幣27到30萬元，現在推先行區租金已漲到60萬元的天價。

一直反對漁電共生，認為會影響漁民生計的台南市議員陳昆和表示，北門區魚塭地價從每公頃100萬暴漲到400多萬元，已淪為土地炒作，卻不見政府有任何作為。

業者透露，土地成本飆漲，而光電板的合約都是20年以上。農地種電已出現光電業者倒閉、光電板故障，地主找不到人處理的情況。未來漁電共生情況可能更嚴重。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩指出，極端氣候下，養殖環境愈來愈差，收益不好，能源公司開出比出租民間養殖魚塭優厚租金條件，與其自己養風險大，不如出租魚塭收益好。

對土地炒作質疑，南市府說，再生能源朝土地複合式利用為推動方向，避免與農漁爭地，且漁電共生較先前變更農業用地設地面型太陽光電效益較低，應較無土地炒作之虞。