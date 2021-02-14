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最大規模白化 全台珊瑚恐死4成

記者吳姿賢／台北報導
2020年10月27日在墾丁後壁湖拍攝到的珊瑚白化現象。（圖：島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供）
2020年10月27日在墾丁後壁湖拍攝到的珊瑚白化現象。（圖：島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供）

中研院研究團隊日前發布調查指出，去年台灣出現史上最大規模珊瑚白化事件，小琉球最嚴重，其次為東北角及墾丁，且東北角珊瑚更是有紀錄以來首度發現白化。研究團隊分析，去年夏天沒有颱風帶來降溫效應，珊瑚受高度熱壓力衝擊，「像煮水餃一直滾」，預估全台有三至四成珊瑚可能因此死亡。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫表示，去年7至9月帶領「台灣珊瑚白化觀測平台」團隊，到全台62個樣點做一次水肺潛水、調查2萬8250株珊瑚，發現五成二珊瑚受到不同程度的熱壓力，其中三成一屬於白化等級當中最嚴重的四至六級，即便未來水溫降低也會死亡。小琉球最嚴重，將損失五成五珊瑚，其次為東北角及墾丁將損失三成，澎湖及綠島約損失兩成。

陳昭倫說，這是台灣有史以來最大規模的珊瑚白化，過去歷史紀錄珊瑚大白化約20至30年發生一次，後來縮短為十年，未來「有機會年年發生」。

全台2萬8250株珊瑚大調查 製表／吳姿賢
全台2萬8250株珊瑚大調查 製表／吳姿賢

東吉嶼表孔珊瑚在2019年的紀錄，當時還是健康狀態。（圖：島人海洋文化工作室負責...
東吉嶼表孔珊瑚在2019年的紀錄，當時還是健康狀態。（圖：島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供）
2020年重新拍攝東吉嶼表孔珊瑚，已經明顯出現白化現象。（圖：島人海洋文化工作室...
2020年重新拍攝東吉嶼表孔珊瑚，已經明顯出現白化現象。（圖：島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供）

中研院生物多樣性研究中心博士後研究員郭兆揚說，台灣1998年首度發生珊瑚大白化，去年是第二次，因夏天愈來愈熱，去年甚至沒颱風幫助降溫，連北台灣都被高溫熱水包住，導致東北角珊瑚首度白化，是相當大警訊。

陳昭倫說，全球正進行拯救珊瑚行動，國外研究當全球平均溫度增高攝氏1.5度以上，幾乎所有珊瑚都會消失，但增溫若能控制在攝氏1.5度以內可緩和一至三成，因此全球必須加速減碳，包括各國正在倡議的2050年淨零碳排，台灣也應採取氣候緊急行動、正視減碳工作，才能留住珊瑚礁。

此外，陳昭倫說，去年因疫情出現報復性旅遊，潛水人數變多，應深思珊瑚能否負荷。

東吉嶼左側空拍可發現珊瑚白化現象。（圖：島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供）
東吉嶼左側空拍可發現珊瑚白化現象。（圖：島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供）
小琉球肚仔坪珊瑚嚴重白化。（圖：中研院生物多樣性研究中心博士後研究員郭兆揚提供）
小琉球肚仔坪珊瑚嚴重白化。（圖：中研院生物多樣性研究中心博士後研究員郭兆揚提供）

東吉嶼桌形軸孔珊瑚在2015年的紀錄，當時還是健康狀態。（圖：島人海洋文化工作室...
東吉嶼桌形軸孔珊瑚在2015年的紀錄，當時還是健康狀態。（圖：島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供）
2020年重新拍攝東吉嶼桌形軸孔珊瑚，已經明顯出現白化現象。（圖：島人海洋文化工...
2020年重新拍攝東吉嶼桌形軸孔珊瑚，已經明顯出現白化現象。（圖：島人海洋文化工作室負責人蘇淮提供）

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