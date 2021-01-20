我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2425確診 加州破305萬

川普卸任前大規模特赦143人 包括巴農、歌手Lil Wayne

院內群聚擴散社區 桃醫急清空…陳時中堅不稱「封院」

台灣新聞組／綜合20日電

部立桃園醫院院內群聚感染事件昨天再添四名確診個案，分別為護理師、住院病患外籍看護，及兩名與染疫醫護（案863）同住家人，其中一人為機捷A7摩斯漢堡員工，顯示院內群聚正式進入社區。短短八天九人確診，指揮中心謹慎處理，要求353名醫院員工隔離14天，並啟動部桃清空計畫，將四個樓層列為警戒區，住院病人陸續清空。

來源：聯合影音網

強勢病毒株 2到4天發病變快

此次院內群聚感染事件，八天內九人染疫，與過往確診案例相比，從接觸到發病的時間都快，外界好奇病毒傳播力變強或已是變種株？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，染疫的病毒株仍為D614G，此病毒株已存在多時，也是台灣的主流病毒株，但他也證實，該病毒株與去年的狀態相比「確實有一點不一樣」，發病時間縮短，與該病毒株有所變異有關。

D614G為世界主流的病毒株之一，屬於一種強勢的病毒株。

發言人莊人祥分析，部桃群聚感染已進入第四波傳播，關鍵在於個案發病時間明顯較短，以前認知新冠病毒潛伏期平均五到七天，但觀察四波個案間，從這個確診者發病到下個確診者發病僅二到四天。

住院病患看護 感染源還在疫調

昨新增四個案，三人與案863染疫護理師有關，分別為其丈夫（案864）、女兒（案865），以及在同病房工作的女性護理人員（案868）。至於案869為越南籍女看護，曾與案838和案856接觸過，感染源還在疫調中。

因應部桃院內群聚，陳時中表示，院內六、七、九、十樓出現確診案例，為高風險區，昨起啟動「清空醫院」計畫，今將220名患者依風險移至他院。

一名曾參與過SARS防疫核心的感染症專家擔憂，和平醫院封院前，許多患者趕著自行轉院或出院，導致部分醫院淪陷。目前200多名住院患者雖然檢驗結果為陰性，但考量潛伏期，無法保證零確診，若分散到多家未清空的醫院，風險很大，只要一個環節出錯，就可能把疫情帶進人更多的醫院和社區。

部桃院長：醫護沒選擇戰場權利

「不要用封院這個名詞。」陳時中強調，封院是不進不出，而部立桃園醫院清空計畫為只出不進，幫助醫護人員休息和隔離，降低醫院壓力。社區無擴大跡象，但強烈建議，大型活動若無完善防疫措施，應延辦或取消。

此外，為防院內感染持續擴大，陸軍六軍團33化學兵群昨天派出約20名化學兵，到醫院現場進行消毒，醫療大樓門口氣氛凝重。部桃院長徐永年昨在臉書發文指出，院內六名醫護同仁確診，目前約有百名醫護及行政同仁正接受隔離，醫護同仁沒有選擇戰場的權利，這是全體醫護的共識。

部立桃園醫院群聚感染，19日上午護理人員全副武裝，謹慎應對。（記者邱德祥／攝影）
部立桃園醫院群聚感染，19日上午護理人員全副武裝，謹慎應對。（記者邱德祥／攝影）
部立桃園醫院群聚感染，19日上午護理人員全副武裝，謹慎應對。晚間許多病患家屬、看...
部立桃園醫院群聚感染，19日上午護理人員全副武裝，謹慎應對。晚間許多病患家屬、看護提著行李離開醫院（圖）。（記者黃義書／攝影）
化學兵消毒 陸軍六軍團化學兵19日執行部桃消毒任務，針對轉院病患及家屬全面消毒。...
化學兵消毒 陸軍六軍團化學兵19日執行部桃消毒任務，針對轉院病患及家屬全面消毒。（記者邱德祥／攝影）

陳時中 疫情 防疫

上一則

防疫優先！台灣燈會32年來首次停辦

下一則

台男星「小梁朝偉」 被爆月收3000元約女粉上課過夜

延伸閱讀

防疫優先 台灣燈會32年來首次停辦

防疫優先 台灣燈會32年來首次停辦
破口擴大！桃園醫院6確診 醫護家人也遭感染擴散社區

破口擴大！桃園醫院6確診 醫護家人也遭感染擴散社區
變相封院？台部桃醫院9人群聚 陳時中：所有人清空

變相封院？台部桃醫院9人群聚 陳時中：所有人清空
又1醫師染疫 醫院群聚擴大 陳時中：疫情來得有些急

又1醫師染疫 醫院群聚擴大 陳時中：疫情來得有些急

熱門新聞

美國駐聯合國大使克拉夫特。（路透）

美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

2021-01-13 02:29
民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免。本報資料照片

8萬4582票通過 王浩宇成首位被罷免台灣直轄市議員

2021-01-16 07:29
拜登核心幕僚艾利森。 美聯社

拜登資深外交幕僚：一國兩制到盡頭 美不會承認台獨立

2021-01-16 03:47
張大千失竊29年的畫作「春山雲瀑」。 （取材自蘇富比秋拍型錄）

張大千「春山雲瀑」失竊29年 李敖「室友」轉賣涉洗錢

2021-01-16 02:30
無黨籍議員田韻馨被爆隱暪已婚身分，借百萬台幣不還。(取材自臉書)

「沒錢吃飯」裝可憐…美女議員瞞婚 哄男借百萬不還

2021-01-15 02:20
「一人一戶」的檢疫新制正式上路，檢疫所訂房出包，不少人滯留機場。圖為日前入境台灣旅客。(記者陳嘉寧╱攝影)

入境台灣居家檢疫限1人1戶 沒訂房就回台最高罰5300美元

2021-01-16 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統

川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統
準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國