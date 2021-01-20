院內群聚擴散社區 桃醫急清空…陳時中堅不稱「封院」

部立桃園醫院院內群聚感染事件昨天再添四名確診個案，分別為護理師、住院病患外籍看護，及兩名與染疫醫護（案863）同住家人，其中一人為機捷A7摩斯漢堡員工，顯示院內群聚正式進入社區。短短八天九人確診，指揮中心謹慎處理，要求353名醫院員工隔離14天，並啟動部桃清空計畫，將四個樓層列為警戒區，住院病人陸續清空。

來源：聯合影音網

強勢病毒株 2到4天發病變快

此次院內群聚感染事件，八天內九人染疫，與過往確診案例相比，從接觸到發病的時間都快，外界好奇病毒傳播力變強或已是變種株？中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 表示，染疫的病毒株仍為D614G，此病毒株已存在多時，也是台灣的主流病毒株，但他也證實，該病毒株與去年的狀態相比「確實有一點不一樣」，發病時間縮短，與該病毒株有所變異有關。

D614G為世界主流的病毒株之一，屬於一種強勢的病毒株。

發言人莊人祥分析，部桃群聚感染已進入第四波傳播，關鍵在於個案發病時間明顯較短，以前認知新冠病毒潛伏期平均五到七天，但觀察四波個案間，從這個確診者發病到下個確診者發病僅二到四天。

住院病患看護 感染源還在疫調

昨新增四個案，三人與案863染疫護理師有關，分別為其丈夫（案864）、女兒（案865），以及在同病房工作的女性護理人員（案868）。至於案869為越南籍女看護，曾與案838和案856接觸過，感染源還在疫調中。

因應部桃院內群聚，陳時中表示，院內六、七、九、十樓出現確診案例，為高風險區，昨起啟動「清空醫院」計畫，今將220名患者依風險移至他院。

一名曾參與過SARS防疫 核心的感染症專家擔憂，和平醫院封院前，許多患者趕著自行轉院或出院，導致部分醫院淪陷。目前200多名住院患者雖然檢驗結果為陰性，但考量潛伏期，無法保證零確診，若分散到多家未清空的醫院，風險很大，只要一個環節出錯，就可能把疫情帶進人更多的醫院和社區。

部桃院長：醫護沒選擇戰場權利

「不要用封院這個名詞。」陳時中強調，封院是不進不出，而部立桃園醫院清空計畫為只出不進，幫助醫護人員休息和隔離，降低醫院壓力。社區無擴大跡象，但強烈建議，大型活動若無完善防疫措施，應延辦或取消。

此外，為防院內感染持續擴大，陸軍六軍團33化學兵群昨天派出約20名化學兵，到醫院現場進行消毒，醫療大樓門口氣氛凝重。部桃院長徐永年昨在臉書發文指出，院內六名醫護同仁確診，目前約有百名醫護及行政同仁正接受隔離，醫護同仁沒有選擇戰場的權利，這是全體醫護的共識。