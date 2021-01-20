專家建議院內普篩 陳時中：不因子彈多就對空掃射

化學兵消毒 部桃群聚感染擴大，指揮中心19日啟動清空計畫，預計移出200多名住院患者。（記者邱德祥／攝影）

部立桃園醫院群聚已擴大至九人確診，專家建議應對該院實施普篩。但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 表示，「還未到普篩時機」，需要時才會用到所有採檢量能，強調「打仗不會因為子彈有很多就趕快對空掃一掃，還是要看到敵人才會打。」且採檢不是唯一標準，仍以隔離為主要對策。

日前指揮中心說明台灣檢驗量能「單日採檢量能已破萬」。但專家質疑群聚事件愈演愈烈，就是因為一開始僅匡列部分接觸者採檢，既然單日採檢量已破萬，現在不針對醫護普篩，更待何時？陳時中再次拿打仗比喻，將採檢當作「子彈」，強調不會因為子彈多就對空掃射。

陳時中以昨確診的案868護理師為例，該案前三次採檢皆為陰性，第四次才確診，顯示採檢仍有時間上因素，有足夠病毒量才可驗出，最終的防疫 策略仍以隔離為主。

另因應指揮中心將部立桃園醫院的居家隔離者以集中檢疫和回院隔離的方式展開清空計畫，指揮中心副指揮官陳宗彥表示，集中檢疫所共3400多間，已使用約1600間，除歸國民眾外，尚有移工入住，加上防疫旅館 入住率僅約一半，並因應近日疫情變化，集中檢疫所將不再釋出空房。

據統計，入境人數陸續降低，從1月14日近6000人至前天僅剩1000多人。陳時中表示，居家檢疫總人數雖增多，但未到去年高峰期的5萬人，僅約3.7萬人，仍在可承擔範圍。

陳宗彥說，防疫旅館數量2萬多間，入住率約五成四。24日前每天有1800人預訂，之後人數趨緩。交通部觀光局也持續擴增防疫旅館量能。