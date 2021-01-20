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黑白集／楊志良忠言 不如搞笑馬克杯

黑白集
這個馬克杯上架後立刻造成轟動。（取材自網路）
這個馬克杯上架後立刻造成轟動。（取材自網路）

桃園部立醫院爆發群聚感染，府院黨忙著打烏鴉，召喚全民團結抗疫。適巧國際網購出現一只馬克杯，印著「i don't need THERAPY, i just need to go to TAIWAN」（我不需要治療，我只需要去台灣）。綠媒有如挖到神杯，立馬解讀為全球肯定台灣防疫有成，外國業者看中哈台商機賣到缺貨。不料真相揭曉，大家才知這是個搞笑商品，要買「北韓版」也是有的。

綠媒不知是「菜英文」，或是假大空，把購物網兩年全站銷量、商家正評，吹噓成「哈台杯」的商機口碑。國家通訊社接棒出擊，不少媒體跟進轉載神杯傳奇，假消息在網路廣傳。愛蹭聲量的綠委趕製山寨品，說神杯是國際看到台灣防疫成就的證明。

但大內宣再怎麼威，也不如新冠病毒攻破醫院驚人。六名醫護相繼染疫，這只神杯，成了台灣人笑不出來的諷世寓言。

除了有「北韓姐妹版」，荒唐處更在於綠媒民代寧可造神追捧，卻不肯客觀看待楊志良吹哨示警。這些人還奉承主政者旨意，批鬥楊沒人性，意圖威嚇監督者噤聲。

陳時中被喻為神壇上的指揮官，現又多個哈台神杯，雙標黨打造防疫神話，鞏固威權無所不用其極。逆時中者先有彰化葉彥伯，後有楊志良，皆因妄議國政遭萬箭穿心。吹哨者忠言，不如一只搞笑馬克杯，台灣政治疫情還真病得不輕。

台灣 防疫 北韓

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