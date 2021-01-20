陳時中建議大型活動停辦 發錢母、鹽水蜂炮…全喊卡

面對疫情升溫，由於大型活動可能造成人潮群聚，各縣市政府昨紛紛叫停許多知名春節活動。(記者余承翰／攝影)

部立桃園醫院染疫群聚再擴大，歲末年終之際，各地可能舉辦大型活動，中央疫情 指揮中心指揮官陳時中 昨說，大型活動若無完善防疫 措施，強烈建議延辦或取消；總統府昨宣布停辦今年集體尾牙活動，全台知名的春節活動也紛紛叫停。

疫情再升溫，包括台南鹽水蜂炮、台南月津港燈節、台中、新北、桃園及高雄燈會、宜蘭除夕晚會、基隆元宵嘉年華都取消；南投紫南宮大年初一發錢母活動和新北平溪天燈則延後舉辦。

陳時中表示，目前部桃群聚仍是境外移入引發零星社區感染，雖屬於「較為嚴峻」情況，但還未到下一等級，因此維持目前的防疫作為。

總統府發言人張惇涵昨說，因應疫情，總統府停辦今年全府集體尾牙活動，改由各局處室分別自辦小規模聚餐；至於總統、副總統今年春節參香行程尚未規畫，將就疫情狀況與中央疫情指揮中心的專業指引。

台南市長黃偉哲昨天先宣布大型活動照常舉辦，還在臉書發文提醒大家遵守防疫措施，卻引來大批網友批評「不要造成防疫人員的困擾」、「請取消鹽水蜂炮」；在大量負評下，黃偉哲昨晚宣布停辦鹽水蜂炮、月津港燈節及春節大型活動。

台中市政府宣布，東勢新丁粄、逢甲及一中與天津商圈年貨大街，市長盧秀燕新春到宮廟等地發小紅包活動全部取消。新竹市長林智堅、苗栗縣長徐耀昌也取消春節發福袋活動。

原定24日登場的渣打台北公益馬拉松確定取消，同日舉行的日月潭櫻舞飛揚環湖路跑也宣布延期。