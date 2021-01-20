防疫優先！台灣燈會32年來首次停辦

行政院秘書長李孟諺（左起）、新竹市長林智堅、交通部長林佳龍昨宣布今年台灣燈會停辦。圖為林智堅解說燈會規畫，林佳龍臉色沉重。(記者蘇健忠／攝影)

新冠肺炎疫情 升高，行政院昨天宣布台灣 燈會停辦，其餘地方型燈會將由指揮中心溝通，這也是32年來首次沒有台灣燈會。今年台灣燈會主辦市、新竹市長林智堅解釋，燈會規畫為城市型燈會，巷道也是展場，無法落實實名制，加上民眾健康第一、防疫 優先及在地企業反映盼停辦，在與行政院長蘇貞昌共同開會討論後決議停辦。

桃園出現醫院群聚感染，連帶影響台灣燈會舉辦。行政院秘書長李孟諺表示，疫情有升溫、迫切狀況，蘇院長昨邀集交通部長林佳龍、林智堅、衛福部長陳時中等人會商，最後決議停辦。

林智堅18日表示「停辦是主要選項」前，新竹市府當天和觀光局開會時就明確表達「要停辦」，且不打算討論任何替代方案，會議不到一小時就結束。昨天中央防疫指揮中心宣布部立桃園醫院群聚感染擴散至社區，更成為停辦燈會關鍵因素。

林智堅解釋，有三個停辦關鍵：其一是城市型燈會做不到實聯制或飲食限制，且台灣燈會人流超過百萬人次，又屬跨區人流，增加防疫難度；第二是基於防疫優先、民眾健康第一；第三個關鍵是新竹市人口密集，更是台灣重要的半導體重鎮，自己接到很多竹科企業反映，盼能停辦燈會，避免員工參加燈會有染疫風險。「這對新竹市政府及交通部觀光局來說，都是一個沉重的決定。」

相較於林佳龍前天還語氣堅定稱無停辦問題，縱使防疫優先，也要過正常生活；不料時隔一日大轉彎，林佳龍表示，綜合評估後以防疫為優先，至於損失部分，對燈會直接影響約2億元台幣。

今年台灣燈會在新竹市舉辦，籌備期長達兩年。台灣去年就有疫情，但台中燈會照常舉行。曾參與燈會的人士直言，有經驗、懂得未雨綢繆的團隊，不會到逼近時才發現「人潮眾多、防疫困難」，籌備過程就該不斷滾動檢討防疫。

由於林智堅是民進黨少數能轉戰其他縣市的首長，黨內擔心萬一到時交通疏運出包或防疫出現破口，都可能折損林智堅，因此捨棄林佳龍所提出的替代方案，也顯見黨內保護林智堅的用心。