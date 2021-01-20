醫院群聚擴散到社區 國防部急令「官兵避免到桃園」

昨天部立桃園醫院群聚感染新增四本土病例，其中案八六三、八六四在一月十三日、十六日兩度到過桃園南門市場。(記者曾學仁／攝影)

昨日新增四例本土個案，指揮中心公布個案足跡涉及桃園南門市場、摩斯漢堡桃捷Ａ７店。國防部昨天發布命令給全軍所有部隊，下令全體官兵，如非必要，應該避免進入桃園地區；同時落實分級醫療，官兵如非急迫需求，暫緩進入醫療機構。

14日內 禁跨營區洽公訓練

國防部表示，桃園地區各部隊，即日起十四天內，停止跨營區的洽公、訓練等交流活動，包括體測、體檢、新兵懇親、會議等，公務儘量改以電話、視訊等方式進行；若因專案須跨營區交流，任務結束後，裝備要落實清潔消毒，人員並執行自主健康管理廿一天，避免與非任務人員接觸。

另外，各單位被要求調查官兵行止，包括本月十三、十六日是否曾前往桃園南門市場，十六至十八日是否曾前往摩斯漢堡機場捷運Ａ７店，請各單位立即確認官兵是否有中央匡列之密切接觸者，加強自主健康管理，避免出現防疫 破口。

指揮官陳時中 說，昨新增案八六四 、八六五分別為案八六三部桃護理人員同住的老公與女兒。案八六四是在全封閉式的收容處所工作，裡面人不能進出，相關院內輔導老師已做居家隔離，一部分在該收容院內，院內不能大量進出，等於是有嚴格管制。

至於女兒案八六五在速食店工作恐接觸眾多人潮，陳時中說，僅店長和他二人負責準備食材與販售收錢，接觸哪些人不清楚，所以先公布足跡。

越籍看護 未照顧確診病患

案八六九為該院住院病患之越南籍看護，陳時中強調，個案沒有照顧確診病患，已知案八三八住院醫師也和處理其他病房的醫師案八五六處理過相關業務，可能是醫師去個案的病房做檢查和診察碰到的，現在只是憑藉印象，還無法釐清到是由案八三八還是案八五六傳播。

機捷Ａ７國立體育大學站的摩斯漢堡昨未營業。業者聲明十八日已暫停營業，店內也全面消毒，相關人員隔離或自主管理。附近民眾得知後很訝異，擔心出現防疫破口。

機捷Ａ７捷運站為地下車站，東、西側各有一個出入口，目前站內只有摩斯漢堡和對面一家化妝保養品店，東側後面是內政部推出的全國第一個合宜住宅，超過四千一百戶，附近有三所大學，搭機捷乘客不少。

「那（店裡）客人怎麼辦，每天都有人啊！」有人質疑防疫單位有辦法掌握消費者身分和行蹤嗎？因為Ａ７站不只後面有數千戶住家、大學，且Ａ8長庚（桃園龜山）站、Ａ8林口（新北）站比Ａ７站更大，若防疫出現漏洞，讓人擔憂。

機捷全線 每小時清潔消毒

摩斯漢堡昨天緊急聲明表示，除該分店十八日起暫停營業外，也採取嚴格的相關人員隔離與自主健康管理與店鋪全面清潔消毒。桃捷公司也表示，前晚下班後，Ａ７車站全面消毒加強防疫，昨天起全線車站旅客常接觸設備每小時清潔消毒，也呼籲旅客務必配合全程戴口罩、勤洗手、保持安全社交距離等防疫措施。

案八六三女護理師的丈夫、案八六四在北部某收容機構擔任輔導老師，該機構內已對接觸者隔離、採檢，會客方式緊急改為電話或視訊。矯正署說，該收容機構依防疫規定全面二級開設，原則上不會讓人員進出。相關一起工作的老師、接觸過的學生都必須居家隔離。