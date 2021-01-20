指揮中心志得意滿 錯失超前部署時機

化學兵消毒 部桃群聚感染擴大，指揮中心19日啟動清空計畫，預計移出200多名住院患者。（記者邱德祥／攝影）

短短八天，部立桃園醫院疫情 從院內感染，提升至院內群聚，19日更是擴大至社區感染，部分關鍵在於受到「楊志良效應」影響，所有感染防疫 專家噤聲，擔心受到政府或網軍攻擊，不敢提出建言，而指揮中心拒聽諫言，錯失超前部署時機。一旦引爆社區感染，將是台灣 災難的開始。

指揮中心陷入「當局者迷」的泥淖中，對於去年北部某醫院群聚事件防堵成效，志得意滿，習慣將幸運當通則，「預設劇本」，而不是做出「最壞打算」；在這次疫情爆發之初，指揮官陳時中說了「沒有破口，只是百密一疏」、「有隙縫，但目前沒看到」等金句，足見其輕忽。

除了當局者迷，指揮中心更是「掩耳盜鈴」，為移出部桃住院病患，創造「清空」一詞，絕口不承認「封院」；去年也硬區分「社區傳播」和「社區感染」，不願正面提防疫作為。

早有國內專家不斷警示，第一次採檢結果不能代表疫情最終走向，部桃傳出院內群聚，前衛生署楊志良不斷提醒，該醫院已失去功能，這是系統性醫院管理問題必須修正，若不早點改革，國內恐爆發社區感染，卻被打成「異教徒」，醫界及網軍們群起圍攻，掛上謾罵辛勞醫護人員的惡魔臭名。

受到「楊志良效應」，當年抗煞英雄、防疫專家竟被嚇到不敢具名，在受訪過程中，不斷強調「不是唱衰，是希望避免同樣的錯誤」。

醫院群聚九人確診，甚至擴大到社區疫情，指揮中心才願承認疫情快到超乎想像，走到這一步，不少感染專家擔憂，社區疫情走勢已難預測；原本的小縫隙，因為大水庫的壓力即將潰堤，旁觀者不願再出聲，當局者何時才能清？