政院哏圖延燒 蘇貞昌：愛的教育才溫暖

究竟天冷時中學以下學生可不可以在校服內外加便服，連日引發討論。18日放學時，不少高中生都有混搭，未被學校禁止。（記者林伯東／攝影）

行政院長蘇貞昌日前在臉書 發哏圖表示：「學生安心加外套，政府給你靠！」要求各校不得處罰學生加外套、添圍巾，意外惹怒中小學教師，認為政府把教師當成對立者。蘇貞昌昨日回應「愛的教育才有溫暖」，結果不僅教團不埋單、發聲明批評，監察院國家人權委員會委員葉大華也說，相關單位應提前加強對教職員宣導，避免造成學校與學生對立。

蘇貞昌昨日表示，每個人體質不一樣，像他因頭上沒有頭髮就特別感覺冷，天氣也變化無常，還是要讓孩子們隨著不同的體質、不一樣的天氣，都能夠做各種因應；還說教育部 已一再提出相關規定，請老師們辛苦一點，愛的教育才有溫暖。

葉大華表示，依據教育部國教署去年度新版服儀相關規定，明訂「學生得依個人對天氣冷、熱之感受，選擇穿著長短袖或長短褲校服。天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽Ｔ、毛線衣、圍巾、手套、帽子等。」該原則是「行政規則」非「行政指導」，對學校具有拘束力，學校必須遵守。

但葉大華也說，從相關調查顯示，教育現場執行相關規定時仍有一定落差，才會傳出有學校教官與教師未熟悉學生服儀規定而違反前開原則，忽略教育部遵循CRC（兒童權利公約）精神。

葉大華認為教育主管機關反應慢半拍。她建議教育部應主動接受申訴並調查實際違反情形，並積極檢視違反學校是否依規定修正，更應提前主動發布學生相關衣著建議指引，提前加強對教職員宣導，避免造成學校與學生對立，亦可減少第一線人員對校安疑慮。

全教總昨主動發聲明表示，政策宣傳固然可用輕鬆、易懂方式傳達，但更應避免引發對立、誤會，打擊教師用心與士氣，才能真正建立溫暖的教育；政府應讓教師受到足夠支持，並提供應有資源，體貼教育現場的為難與挑戰。

人本教育基金會也發聲明說，用教育方法達成讓學生合宜穿著的教師很多，但有些教師在學校受到很大的阻力，想維護學生權益卻沒足夠的校內支持，主管單位也不見得會去要求學校。