新聞評論／攬功諉過 蘇貞昌自我催眠的政績

行政院長蘇貞昌。（本報資料照片）

教育部 函令中小學不得限制學生在制服外加添禦寒衣物，行政院長蘇貞昌馬上攬為自己的政績，並發表哏圖宣傳「安心加外套，政府給你靠」，對學校提出多項訓令。此舉立刻惹怒中小學教師，認為政府不尊重教師專業，將他們當成必須受規訓、矯治者，把教師推到學生對立面。這張哏圖，除顯示蘇貞昌攬功吹噓成性，也說明他對專業毫無尊重。

保護學生禦寒是校方的職責，由教育部下令已嫌過分，而今竟是堂堂行政院長拿來自我標榜居功，真是咄咄怪事。「政府給你靠」的語氣，已幾近幫派老大；其潛台詞是，學生若被教師「欺負」，可以找政府代為教訓。當然，蘇貞昌可以把問題推給「小編」，說他們措詞不當；但如果不是上級喜歡，為何小編每次做出來都是這調調？

蘇貞昌的「自我感覺良好」，已到了難以壓抑的地步。上周他才細數自己就職兩周年「六大政績」，從阻擋非洲豬瘟開始，到同婚專法、到新冠防疫 隔離、禁止口罩出口、發行三倍券等；他口頭沒提卻列入政績小冊裡的，還有「擴大開放美豬牛」。這些「政績」之中，包含了多少民怨，他都不放在眼裡；他的功勳，都是在自我催眠中編織起來的。

蘇貞昌堆砌政績的方式有三：一是怒飆屬下，包括給地方政府難堪；二是對百姓嚴管嚴罰，包括不時出動查水表恫嚇；三是製造哏圖自我吹噓，包括尋找代罪羔羊。如此製造出來的「政績」，仔細檢視，充滿了官威與浮誇，卻不太找得到專業的痕跡。這就是蘇氏政績的實況。

舉例而言，為對付非洲豬瘟，蘇揆上任第一天就到桃園機場怒飆防疫官員，藉此立威。「怒飆」，幾已成為他個人的正字標記。他在立法院為萊豬辯護，也裝模作樣公然對在野黨立委拍桌反嗆，完全不顧閣揆儀節。然而，表面再怎麼威風凜凜，也掩不住決策內裡空洞的真相。今年開放萊豬進口首日，他故技重施再到機場大秀「豬肉儀表板」；但沒幾天就被發現幾個部會的資訊無法同步呈現在儀表板上，這場秀就破功了。包括台灣 豬標章的政出多門，弄得業者身陷泥淖而消費者仍無從分辨，證明決策思維混亂，執行荒腔走板。這樣，也能自詡是政績？

蘇揆把「防疫有成」當成自己的政績，則掠奪了醫護人員的努力，也抹殺台灣民眾的公衛意識。如果沒有專業的醫護人員，沒有盡心的基層疫調工作者，沒有主動戴口罩、排隊買口罩、遵守14天居家隔離規定的溫良公民，光憑蘇貞昌一個人在那裡吶喊，防疫成果會從天上掉下來嗎？何況，過去一年的「口罩之亂」、「三倍券之亂」，乃至「小明們」有家歸不得之苦，眼前的防疫旅館不足之亂，哪一件不是人民付出了時間、精神和人道的煎熬？蘇貞昌把人民的付出都當成自己的無本生意，不嫌冷酷？

一個每天都要張貼自己政績的人，大概不會曉得什麼叫平常心。因此，只要有人膽敢質疑政府，「查水表」、「打假」的公權力馬上配合檢肅；因此，閣揆要不斷干預警局首長調動，以確保警政體系的忠貞不二；因此，如果有媒體不斷批評，就能出動NCC將之排除。蔡政府能迅速變成「一言堂」，才是蘇揆該列為他政績的優先排行。

反萊豬的民怨正在燃燒，蘇揆卻在細數自己政績，這真是奇特的自我催眠景象。蘇貞昌把自己看得那麼大，他眼裡的百姓卻那麼渺小，這才是他打造政績的最大奧祕，就像他為了區區禦寒衣物去貶損教師一樣。