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疫情衝擊營運 台塑年終加碼紅包沒了

記者林海／台北19日電
台塑集團總裁王文淵保守看待今年營運前景。台北股市18日一度大跌近300點，最後小跌作收。（記者林伯東／攝影）
台塑集團總裁王文淵保守看待今年營運前景。台北股市18日一度大跌近300點，最後小跌作收。（記者林伯東／攝影）

新冠肺炎疫情陰影持續籠罩、石化產能過剩，台塑集團總裁王文淵保守看待今年營運前景，認為情況恐將更嚴峻，昨與工會代表的年終獎金溝通會上，也拍板決定今年沒有加碼紅包，僅有3.66個月的年終獎金，而工會代表則難掩失落。

去年受到疫情衝擊，台塑四寶上半年出現虧損，雖然下半年急起直追，全年仍有獲利，但疫情仍未平息，王文淵對今年營運不敢樂觀。台塑四寶高層主管都認為，今年第一季有農曆春節因素，工作天數減少，營收會相較去年第四季減少；針對油價，台塑化也預估，上半年油價持穩，下半年開始回溫。

四寶主管強調，疫情仍是影響後市重要關鍵，特別是中國大陸疫情能否有效控制，且農曆年後工人是否能順利返回崗位，都影響到後續營運狀況。

台塑過往在依照公式計算出的年終獎金之外，在王文淵與工會協商後，大都會再加碼發1.4至2.2萬元（台幣，下同）不等的紅包。即便是2012年碰上金融海嘯，最低年終僅2.83個月，但仍加碼5000元紅包。近年來只有2016年沒加碼紅包，但當年員工領到了最高的六個月年終，而今年不但年終不如去年，也沒有加碼紅包，工會代表坦言很遺憾。

台塑工會代表表示，原本想爭取2萬元的紅包，但是王文淵不希望慰勉金成為常態，希望只有在營運大好或大壞時才發，工會雖然了解，但覺得遺憾，「大賺也沒有分很多，小賺的時候應該也要照顧員工給予小回饋」，更坦言沒有這個心理準備，也不知道要如何向會員交代。

但以台塑員工平均月薪5.53萬元計算，今年年終平均每人還是可領到20.23萬元，羨煞不少上班族。

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