我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

黑白集／綠營洗白楊志良

黑白集
桃園醫院感染事件，楊志良慘遭綠營民代、名嘴口誅筆伐。（本報資料照片）
桃園醫院感染事件，楊志良慘遭綠營民代、名嘴口誅筆伐。（本報資料照片）

「北部某醫院」發生院內感染，前衛生署長楊志良一番犀利建議，被掐頭去尾成了「開除說」，引來綠營砲火。蔡英文、蘇貞昌、綠營民代、親綠名嘴一擁而上，對他口誅筆伐，「冷血」、「倚老賣老」等難聽的說詞盡出。彷彿堵住楊志良的嘴，就能堵住防疫缺口。

楊志良的發言，主旨在強調醫院的防疫程序、醫護人員警覺心及資訊透明之必要，並非否定所有醫護人員。然而，綠營卻刻意把風向帶成楊志良「仇醫」，要大家「體諒醫護人員」。難道檢討醫院防疫作為、批評特定醫護人員不當，就是不體諒醫護人員？

說穿了，把楊志良當成撻伐對象，有轉移焦點的作用。這家醫院爆發院內感染，又是衛福部直屬醫院，指揮中心難辭其咎。而楊志良是前朝衛生署長，由他承擔砲火，影射「藍營扯後腿」，最能讓民眾的憤怒轉向。

問題是，連日有醫護人員染疫，甚至可能導致社區感染，這樣的破口不需要補起來嗎？在這種情況下，楊志良要求嚴格執行院內防疫，其實還更理性。楊志良當然不是「先知」，但在醫言醫，都必須根據科學與專業。輿論對他從潑糞到溢美，「洗白」楊志良的，恰恰是綠營自己。

保護好第一線的醫護人員，才是對他們最好的感謝。過多的政治操作，只會遭惡意反噬。（轉載自聯合報）

防疫 蔡英文

上一則

提對台工作「四要」 汪洋：挺台商參與「十四五」規畫

下一則

桃園醫院群聚擴大 專家籲下一步應注意家庭群聚

延伸閱讀

台灣自國際採購疫苗 今年第一季可開始施打

台灣自國際採購疫苗 今年第一季可開始施打
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

新聞評論／都被楊志良說中了…府院黨硬辯不如找破口

新聞評論／都被楊志良說中了…府院黨硬辯不如找破口
新聞評論／連環3錯 釀防疫1年多來最大危機

新聞評論／連環3錯 釀防疫1年多來最大危機

熱門新聞

美國駐聯合國大使克拉夫特。（路透）

美國取消所有出訪計畫 藍委：拜登出手了

2021-01-13 02:29
民進黨籍桃園市議員王浩宇遭罷免。本報資料照片

8萬4582票通過 王浩宇成首位被罷免台灣直轄市議員

2021-01-16 07:29
拜登核心幕僚艾利森。 美聯社

拜登資深外交幕僚：一國兩制到盡頭 美不會承認台獨立

2021-01-16 03:47
醫護人員情境示意圖。圖／Ingimage

台醫師和護士女友確診 數百接觸者採陰 可能還在潛伏期？

2021-01-12 08:20
張大千失竊29年的畫作「春山雲瀑」。 （取材自蘇富比秋拍型錄）

張大千「春山雲瀑」失竊29年 李敖「室友」轉賣涉洗錢

2021-01-16 02:30
無黨籍議員田韻馨被爆隱暪已婚身分，借百萬台幣不還。(取材自臉書)

「沒錢吃飯」裝可憐…美女議員瞞婚 哄男借百萬不還

2021-01-15 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦