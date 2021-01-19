黑白集／綠營洗白楊志良

桃園醫院感染事件，楊志良慘遭綠營民代、名嘴口誅筆伐。（本報資料照片）

「北部某醫院」發生院內感染，前衛生署長楊志良一番犀利建議，被掐頭去尾成了「開除說」，引來綠營砲火。蔡英文 、蘇貞昌、綠營民代、親綠名嘴一擁而上，對他口誅筆伐，「冷血」、「倚老賣老」等難聽的說詞盡出。彷彿堵住楊志良的嘴，就能堵住防疫 缺口。

楊志良的發言，主旨在強調醫院的防疫程序、醫護人員警覺心及資訊透明之必要，並非否定所有醫護人員。然而，綠營卻刻意把風向帶成楊志良「仇醫」，要大家「體諒醫護人員」。難道檢討醫院防疫作為、批評特定醫護人員不當，就是不體諒醫護人員？

說穿了，把楊志良當成撻伐對象，有轉移焦點的作用。這家醫院爆發院內感染，又是衛福部直屬醫院，指揮中心難辭其咎。而楊志良是前朝衛生署長，由他承擔砲火，影射「藍營扯後腿」，最能讓民眾的憤怒轉向。

問題是，連日有醫護人員染疫，甚至可能導致社區感染，這樣的破口不需要補起來嗎？在這種情況下，楊志良要求嚴格執行院內防疫，其實還更理性。楊志良當然不是「先知」，但在醫言醫，都必須根據科學與專業。輿論對他從潑糞到溢美，「洗白」楊志良的，恰恰是綠營自己。

保護好第一線的醫護人員，才是對他們最好的感謝。過多的政治操作，只會遭惡意反噬。（轉載自聯合報）