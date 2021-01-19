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破口擴大！桃園醫院6確診 醫護家人也遭感染擴散社區

台灣新聞組／台北19日電
桃園醫院群聚感染擴大，19日再增4人確診，共已9人染疫。（記者鄭超文／攝影）
桃園醫院群聚感染擴大，19日再增4人確診，共已9人染疫。（記者鄭超文／攝影）

台灣衛福部桃園醫院（桃園醫院）群聚感染事件擴大，除昨日再增一名護理師（案863）確診外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日公布，桃園醫院再增四名確診病例，均為桃園醫院感染事件之確診個案接觸者，其中兩例為案863之同住家人(案864、865)、一例為工作接觸者(案868)，另一例為住院病患之外籍看護(案869)。

桃園醫院個案關聯圖。（圖：指揮中心提供）
桃園醫院個案關聯圖。（圖：指揮中心提供）

陳時中表示，案864、865分別為50多歲男性及20多歲女性，均有咳嗽、流鼻水症狀，因匡列為案863接觸者，於18日進行採檢，19日確診。案868為30多歲女性護理人員，與案863於同一病房工作，曾於1月12日、15日及17日接受採檢，結果皆為陰性，1月18日因發燒、喉嚨癢及頭痛症狀，至醫院再次採檢，於今日確診；案869為越南籍40多歲女性，為住院病患之看護，刻正疫調中。

桃園醫院七天內已有兩名醫師、四名護理師等六人染疫，防疫中心指揮官陳時中昨日說，這次疫情發展比以前更迅速，「我們是有點擔憂」，為此，指揮中心派人進駐醫院，昨天成立「前進指揮所」，啟動六項院內感控措施，清空相關樓層、全院患者只出不進、取消探病，希望短時間內解除危機。

隱忍一周，始終以「北部某醫院」來稱呼群聚感染醫院，陳時中在昨天記者會不小心說溜嘴，「該醫院為部立桃園醫院」，他表示，「既然大家會猜疑，那就公布。」「不小心講出來，這個名字本周都在腦海裡徘徊，既然說出口就公布，這時間點讓大家了解也好。」

疫調顯示，案863為50多歲女護理師，曾於1月12日接受採檢，結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽等症狀，但她有慢性咳嗽病史，不覺自己有症狀，並未就醫。因匡列為案856接觸者，於前日再次採檢，於昨日確診，足跡仍在確認中。陳時中表示，應是案856（30多歲主治醫師）傳給案863，因為兩人負責同一區病房。

目前部立桃園醫院已有五人確診，198名院內醫護及行政人員接受隔離，152人居家隔離14天，46人自主健康管理三至七天不等，原則是只要確定接觸過確診醫護者均須居家隔離，以避免疫情擴大。

指揮中心針對部桃啟動六大措施，分別為指揮中心人員進駐醫院成立「前進指揮所」；將確診個案曾活動之病房關閉，病房內病人安排一人一室進行隔離；個案活動空間清空消毒，待環境採檢確認安全後再啟用。清空相關樓層，區域嚴格管制。台大副校長張上淳已連續多日進駐部桃，協助感控。

陳時中表示，已經安排專家進駐，指導及協助院內感染管制措施；全院住院患者只出不進；取消探病，陪病僅限一人且須實名制；加強宣導醫院員工落實自主健康管理，若發現有輕微症狀應第一時間通報，並依指示回院就醫，不可自行就醫。

陳時中 疫情 台灣

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