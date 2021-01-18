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又1醫師染疫 醫院群聚擴大 陳時中：疫情來得有些急

台灣新聞組／台北18日電
已有四名醫護染疫，桃園某醫院17日持續進行採檢作業。（記者葉信菉／攝影）
已有四名醫護染疫，桃園某醫院17日持續進行採檢作業。（記者葉信菉／攝影）

桃園某醫院群聚事件持續擴大，昨又新增一例本土醫師確定病例（案856），被同院住院醫師（案838）傳染，為該院第四例確診者，兩名染疫醫師並未共用一間休息室，但兩人曾於1月10日合作治療一名咽喉卡異物的患者，應在此時被感染。指揮官陳時中說，「這次疫情來得有些急」，這次所有接觸者都必須停止上班，在適當時間做檢驗，觀察到1月28日，但仍不考慮封院。

陳時中說，案856為30幾歲男性醫師，在1月11日採檢結果為陰性，在案852確診後，衛生單位於16日陸續針對案838、839匡列265名醫院人員進行二採，案856檢出陽性，於昨日確診；另其餘264人中，224人檢驗陰性，其餘待採檢。

陳時中指出，相較於去年第一起院內群聚感染事件，這次疫情來得有些急，這次染疫者有兩名醫師，足跡較廣，因此，專家處理起來更為謹慎，也會檢討現有SOP。

●環境感染？「不敢說沒有」

疫調初步研判，案856於1月10日處理一名咽喉卡異物的患者，案838為值班住院醫師，兩人曾短暫面對面討論病情，當時主治醫師案856戴著外科口罩，案838則配戴N95口罩，就站在對面協助，在此時感染可能性較高，疫調仍在進行中。

疫調顯示，案856患有長期慢性鼻炎，確診後回想前幾天鼻炎變嚴重，但很難做臨床判斷；陳時中指出，已針對該個案曾走過的整個動線、護理站、病房等地方進行採檢，只要手摸得到的地方都採，結果均為陰性。

是否院內環境感染問題，陳時中說「不敢說完全沒有，但目前沒有證據是環境引起的」，將重新檢討密切接觸者的定義，因醫院已畫分區域管制進出，疫情還在控制中，不考慮封院。

●就醫回報斷鏈「醫護警覺不足」

此外，案852確診護理師，確診前已被匡列需自主健康管理，一採陰性後出現症狀，卻未回原醫院採檢，而自行到藥局和診所就醫，指揮中心指揮官陳時中昨直言，「該護理師確實警覺性不足」。

台大醫學系教授暨防疫科學研究中心國際合作計畫主持人黃韻如昨發表短評，認為這名護理師第一時間並未回報醫院或主管機關，把自己當成一般民眾、自行前往診所就醫，令許多醫界同仁不解。

黃韻如質疑，從低風險國家回國的居家檢疫民眾，若有症狀需就醫，都得通報、經衛生局安排就醫，反觀在前線照顧患者的醫護人員，風險更高，卻無一套有症狀就醫的模式，顯示對於醫護人員的症狀回報及篩檢，相關單位並沒有建立系統性的流程。

桃園某醫院爆發院內群聚感染，已有四名醫護確診，但並未封院，17日仍有患者被送至急...
桃園某醫院爆發院內群聚感染，已有四名醫護確診，但並未封院，17日仍有患者被送至急診。（記者葉信菉／攝影）

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