又1醫師染疫 醫院群聚擴大 陳時中：疫情來得有些急

已有四名醫護染疫，桃園某醫院17日持續進行採檢作業。（記者葉信菉／攝影）

桃園某醫院群聚事件持續擴大，昨又新增一例本土醫師確定病例（案856），被同院住院醫師（案838）傳染，為該院第四例確診者，兩名染疫醫師並未共用一間休息室，但兩人曾於1月10日合作治療一名咽喉卡異物的患者，應在此時被感染。指揮官陳時中 說，「這次疫情 來得有些急」，這次所有接觸者都必須停止上班，在適當時間做檢驗，觀察到1月28日，但仍不考慮封院。

陳時中說，案856為30幾歲男性醫師，在1月11日採檢結果為陰性，在案852確診後，衛生單位於16日陸續針對案838、839匡列265名醫院人員進行二採，案856檢出陽性，於昨日確診；另其餘264人中，224人檢驗陰性，其餘待採檢。

陳時中指出，相較於去年第一起院內群聚感染事件，這次疫情來得有些急，這次染疫者有兩名醫師，足跡較廣，因此，專家處理起來更為謹慎，也會檢討現有SOP。

●環境感染？「不敢說沒有」

疫調初步研判，案856於1月10日處理一名咽喉卡異物的患者，案838為值班住院醫師，兩人曾短暫面對面討論病情，當時主治醫師案856戴著外科口罩，案838則配戴N95口罩，就站在對面協助，在此時感染可能性較高，疫調仍在進行中。

疫調顯示，案856患有長期慢性鼻炎，確診後回想前幾天鼻炎變嚴重，但很難做臨床判斷；陳時中指出，已針對該個案曾走過的整個動線、護理站、病房等地方進行採檢，只要手摸得到的地方都採，結果均為陰性。

是否院內環境感染問題，陳時中說「不敢說完全沒有，但目前沒有證據是環境引起的」，將重新檢討密切接觸者的定義，因醫院已畫分區域管制進出，疫情還在控制中，不考慮封院。

●就醫回報斷鏈「醫護警覺不足」

此外，案852確診護理師，確診前已被匡列需自主健康管理，一採陰性後出現症狀，卻未回原醫院採檢，而自行到藥局和診所就醫，指揮中心指揮官陳時中昨直言，「該護理師確實警覺性不足」。

台大醫學系教授暨防疫 科學研究中心國際合作計畫主持人黃韻如昨發表短評，認為這名護理師第一時間並未回報醫院或主管機關，把自己當成一般民眾、自行前往診所就醫，令許多醫界同仁不解。

黃韻如質疑，從低風險國家回國的居家檢疫民眾，若有症狀需就醫，都得通報、經衛生局安排就醫，反觀在前線照顧患者的醫護人員，風險更高，卻無一套有症狀就醫的模式，顯示對於醫護人員的症狀回報及篩檢，相關單位並沒有建立系統性的流程。