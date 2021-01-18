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新聞評論／連環3錯 釀防疫1年多來最大危機

記者黃惠群
桃園某醫院已有四名醫護染疫，指揮中心不考慮封院，但規定住院病人只出不進，減少風險。（記者葉信菉／攝影）
桃園某醫院已有四名醫護染疫，指揮中心不考慮封院，但規定住院病人只出不進，減少風險。（記者葉信菉／攝影）

桃園某醫院1月12日爆發院內事件，截至17日累計四名醫護染疫，風險明顯存在整個醫院，沒匡列到的接觸者若確診，將使疫情擴散；醫院屬高風險防疫第一線，指揮中心在處理此事件，一開始過於輕忽，加上醫院感控失當，醫護人員缺乏警覺，釀成防疫一年以來最大危機。

第一個疏失為醫院最早兩人感染時，定調為院內感染，原本隔天計畫全院2500檢驗，但突然喊卡，只匡列400多名醫護人員，但或許仍隱藏著未爆彈。

其次，本月16日晚間另一護理師（案852）染疫，該名護理師照顧一般病患，卻與曾照顧新冠確診者的案838男醫師於護理站共處一小時，嚴重違反醫院分艙原則，各艙間的工作人員以及病人不可互相接觸，而此醫療院所屬於新冠肺炎專責醫院，收治病患眾多，理應經驗豐富，卻發生重大感控疏失。

再者，醫護人員缺乏警覺心，恐造成社區感染的破口，案838及案839等情侶檔，在出現症狀後，仍偕同逛街，這已夠令人驚訝。案852身體不適，未向院方感控單位或主管衛生單位回報，而自行至藥局購買耳溫槍及成藥，且至診所就醫，這令人難以理解，若不是診所醫師力勸她回醫院接受檢驗，護理師還可能仍在社區趴趴走。診所醫警覺值得肯定，但醫院人員輕忽，明顯就是系統問題，必須務實面對。

該醫院為專責醫院，收治100多名確診者，人力較為不足，但這不是未能落實分艙的藉口，形成「防疫隙縫」之後，指揮中心應該亡羊補牢，以此為戒，補充人力，面對此三大疏失，否則院內感染恐會連環爆。

該醫院群聚累計四人確診，指揮中心仍強調「疫情在控制中」，令人擔憂的是，其中三名確診者分屬不同病房醫護，風險已擴及整個醫院，千萬不要只為面子與政治問題，不正視危機存在，這將釀成更難以收拾的後果，誰也不願見到。

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