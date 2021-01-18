特權？陳時中感冒就採檢 同院醫師卻無法驗

桃園某醫院爆發醫院群聚感染之際，衛福部長陳時中 前晚自曝因有感冒症狀，曾接受建議在上周接受採檢結果為陰性；專家批評陳時中若沒有接觸過確診者就接受採檢，顯然就是身旁的人馬屁拍過頭。諷刺的是，該醫院一名醫師曾向院方要求自行採檢，但因院方檢驗能量不足被打回票，他因家中有小孩已一周不敢回家。

本報系聯合報報導，這名外科醫師說，自己雖不是第一波匡列者，算外圍第二、三圈醫護人員，但身處醫院內仍會擔心，他曾向院方要求自行採檢，但目前檢驗能量不足，很多醫師還無法檢驗。

醫師說，雖然現在已經停刀，但之前開過刀的患者都還需要照顧，留在醫院擔心自身已被感染，沒症狀也不敢回家，怕傳染給家人，壓力不小。

醫院裡還有不少陪病家屬，大家面露無奈說，疫情 在院內擴大，出入時心裡壓力滿大的。

台北中國 時報報導，醫界專家質疑陳時中又在搞「雙標」，前國健署署長邱淑媞質疑他帶頭違規，既然接受採檢就不應出面召開記者會。邱淑媞指出，指揮中心去年訂下採檢規則，明訂接受公費採檢者，後續須接受自主健康管理，且採檢後3天內避免出入公眾場所，並須隨時戴口罩。陳時中上周五接受採檢，隔天卻親自主持疫情記者會，根本是帶頭打破SOP。

報導說，中華民國防疫學會理事長王任賢也批評，陳時中若沒有接觸過確診者就接受採檢，顯然就是身旁的專家馬屁拍過頭；畢竟北部某醫院近日傳出有醫師想採檢卻遭拒，兩相對比之下，更能凸顯出陳時中接受的採檢是指揮官才擁有的特權。

疫情監測組組長周志浩昨替陳時中緩頰，強調部長是符合公費的社區監測通報採檢條件，因此當時就直接由實驗室處理，陳時中則進一步指出，自己目前還沒研究到這一塊，「但若有需要由我自己付費（採檢），也是沒問題。」