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政府給你靠? 家長：說得像老師會故意凍死學生？

記者陳秋雲／台中18日電
台中市教師職業工會指出，行政院這張哏圖用語值得再商議。(取材自行政院臉書)
台中市教師職業工會指出，行政院這張哏圖用語值得再商議。(取材自行政院臉書)

行政院和閣揆蘇貞昌臉書粉專都發出同張哏圖表示「學生安心加外套，政府給你靠！」要求各校不得處罰學生加外套、添圍巾。台中市教師職業工會理事長洪維彬說，這一張圖容易造成「假象對立」目前有機制，學生有法可遵循，行政院的做法值得再商議。

行政院哏圖惹怒中小學第一線教師，此圖在多個教師群組引發討論，不少教師批評政府不尊重教師專業、限縮管教權，籠絡學生並把教師當成對立者。

台中市教師職業工會理事長洪維彬説，服儀的穿著，各校不管是依教育部辦法或自訂辦法，是規範學生的穿著，但面對氣候的變化時，應保有彈性，回到穿著是保護身體的基本需求，在特定時間有所彈性開放，應該才是學校教育的目的。

當然，這次行政院或教育部的文宣，確實值得再商議，像是無條件的支持學生作法，似乎少了界線，也容易造成「假象對立」回到學校對服儀有彈性做法，學生有遵循機制，對教育發展才是正向。

台中市有國中學生家長表示，「行政院長講的好像老師會故意讓小孩在學校凍死一樣...」「孩子的學校什麼時候不准小孩多穿衣服或多戴圍巾？真是瘋了」也有家長表示「出發點是關心學生的寒暖了，這樣也要被罵?」

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