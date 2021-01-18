西寧艦淺灘打斷俥葉暫失戰力 5年多前子儀艦同水域也出事

海軍康定級西寧軍艦（PFG-1203）16日自左營軍港出港準備執行任務，艦艇異常偏離航道，可變螺距螺槳觸及軍港南防波堤淺灘，俥葉被打斷。（記者洪哲政／攝影）

海軍爆發重大海事案件，康定級西寧軍艦（PFG-1203）16日自左營軍港出港準備執行任務，艦艇異常偏離航道，可變螺距螺槳觸及軍港南防波堤淺灘，俥葉被打斷，艦艇因此失去戰備能力。海軍派出水下作業大隊在事發水域搜尋，已尋獲被打斷的兩片俥葉。

海軍司令部昨證實，西寧軍艦16日清晨出港執行任務期間，左俥碰觸水下不明物，海軍隨即安排西寧艦安全返港靠泊，經檢查僅左俥俥葉部分受損，餘人員裝備均正常，預定本周安排進塢，由海軍自行實施受損葉片檢換後，即可恢復戰備，目前不影響艦隊兵力運用及戰備任務執行。

海軍司令部表示，已與艦隊指揮部成立調查小組，了解肇因，並通令各艦隊引為案例宣教，防範類案肇生，以維艦艇進出港航行安全。

2015年10月6日，海軍成功級子儀軍艦（PFG2-1107）在同一水域也發生類似案件，艦體觸碰同一淺灘，造成聲納音鼓護罩受損。海軍當時表示，事發原因是一位剛訓練完畢的新進人員，可能因經驗不足，將艦長下達右舵的指令聽成左舵，導致事故。

西寧軍艦發生事故後，艦艇當日隨即返港。海軍艦指部派遣水下作業蛙人下水搜尋，尋獲被打斷的兩片俥葉。

康定級採雙軸雙舵設計，藉由可變螺距，可讓船艦進、退俥時無須改變大軸方向，能直接操控。而雙軸螺旋槳動力系統由四具柴油機帶動，最高航速可達25節。可變螺距俥葉雖可藉由國內廠商生產取得，但價格頗為高昂。

海軍人士推測，左營軍港這處淺灘水域外正好是領港離艦、接駁小艇的位置，出海艦艇可能因放慢船速、以致受風流影響大，若此時艦長沒有站在露天甲板處親自掌握艏艉相對位置，往往受限於航向及樞點（Pivot point）位置，誤以為在安全水域，卻忘了受風影響的艦艉正向淺灘接近，導致意外發生。