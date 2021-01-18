「安心加外套政府給你靠」 政院哏圖惹怒教師

行政院哏圖又惹議，這回激怒中小學第一線教師，教師認為「政府給你靠」像是對著學生教訓老師。（取材自行政院臉書）

行政院哏圖又惹議。寒流一波波，行政院和閣揆蘇貞昌臉書 粉專日前不約而同都發出同張哏圖表示：「學生安心加外套，政府給你靠！」要求各校不得處罰學生加外套、添圍巾。未料惹怒中小學第一線教師，此圖在多個教師群組引發討論，不少教師批評政府不尊重教師專業、限縮管教權，籠絡學生並把教師當成對立者。

影音來源：聯合影音網

連當初調查學生添加衣物實況的學生團體台灣 青年民主協會也不埋單，認為哏圖不夠中立，並說教師不是不能管，他們是反對因服儀因素體罰學生或過度管教行為，建議政府增列合理管教行為，如口頭訓誡、扣平時成績等。

教育部 去年新修訂的「訂定學生服裝儀容規定之原則」，學校依法不該限制學生增添制服外的禦寒衣物，包含外套、手套、圍巾、帽子。但台灣青年民主協會日前調查，有逾五成學生仍被學校禁止在校服內、外加外衣來保暖，還有學校設定10℃以下才可添加外衣。

教育部15日為此發函各校落實相關規定，還說每個人對冷的感受不同，無論氣溫幾度都不能限制學生添加禦寒便服。同天，行政院和蘇貞昌臉書粉專都放上哏圖宣導教育部決策，蘇貞昌還在臉書表示「沒有頭髮的人最知道天冷的痛苦」。

原是一片美意宣導學生安心保暖，卻因哏圖文字設計不適，引發教師怒火。基隆市安樂高中教師李啟嘉說，哏圖上用語，像大標題「政府給你靠」，還有裡面的「學校不准罰學生戴圍巾」、「學校無權罰學生添外套」等文字，像在對學生說「別怕你們老師，我當你們的靠山，他們不聽話，我再來教訓他們」，將教師當成受規訓、被矯治的一群人。

桃園中壢高中教師、全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳說，政院哏圖和實際情況有落差，教育部2016年公告增列「學校不得將學生服裝儀容規定作為處罰依據」原則後，公立學校基本上沒在管學生服裝了。沒有寒流時，學生也常混搭制服、運動服，或制服和便服。

台北市教師會前理事長張文昌說，教育部強調「每個學生對冷的感受不同」，不應以溫度限制穿外衣。但氣溫20℃學生也可喊冷，形同學校已無法規範制服，教育部設立制服的初衷和規定形同虛設。

李啟嘉說，上學能否穿便服，從來不是溫度高低問題，而是社會如何思考學生穿著的問題。呼籲政府嚴肅思考校園要不要規範學生裝扮，以及深層思考可能牽動的校園安全、社會化、團體管理、生活美學教育等問題。

行政院秘書長李孟諺回應說，蘇院長只是提醒校方及家長在嚴寒天氣時多關注學生身體健康，勿拘泥於校規及制服規定，並非和教師站在對立面。他也表示，確實有些學校嚴格執行制服的規定，但若能將心比心，就能找到怎麼做對學生最好的原則。