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「安心加外套政府給你靠」 政院哏圖惹怒教師

記者潘乃欣、鄭媁╱台北18日電
行政院哏圖又惹議，這回激怒中小學第一線教師，教師認為「政府給你靠」像是對著學生教訓老師。（取材自行政院臉書）
行政院哏圖又惹議，這回激怒中小學第一線教師，教師認為「政府給你靠」像是對著學生教訓老師。（取材自行政院臉書）

行政院哏圖又惹議。寒流一波波，行政院和閣揆蘇貞昌臉書粉專日前不約而同都發出同張哏圖表示：「學生安心加外套，政府給你靠！」要求各校不得處罰學生加外套、添圍巾。未料惹怒中小學第一線教師，此圖在多個教師群組引發討論，不少教師批評政府不尊重教師專業、限縮管教權，籠絡學生並把教師當成對立者。

影音來源：聯合影音網

連當初調查學生添加衣物實況的學生團體台灣青年民主協會也不埋單，認為哏圖不夠中立，並說教師不是不能管，他們是反對因服儀因素體罰學生或過度管教行為，建議政府增列合理管教行為，如口頭訓誡、扣平時成績等。

教育部去年新修訂的「訂定學生服裝儀容規定之原則」，學校依法不該限制學生增添制服外的禦寒衣物，包含外套、手套、圍巾、帽子。但台灣青年民主協會日前調查，有逾五成學生仍被學校禁止在校服內、外加外衣來保暖，還有學校設定10℃以下才可添加外衣。

教育部15日為此發函各校落實相關規定，還說每個人對冷的感受不同，無論氣溫幾度都不能限制學生添加禦寒便服。同天，行政院和蘇貞昌臉書粉專都放上哏圖宣導教育部決策，蘇貞昌還在臉書表示「沒有頭髮的人最知道天冷的痛苦」。

原是一片美意宣導學生安心保暖，卻因哏圖文字設計不適，引發教師怒火。基隆市安樂高中教師李啟嘉說，哏圖上用語，像大標題「政府給你靠」，還有裡面的「學校不准罰學生戴圍巾」、「學校無權罰學生添外套」等文字，像在對學生說「別怕你們老師，我當你們的靠山，他們不聽話，我再來教訓他們」，將教師當成受規訓、被矯治的一群人。

桃園中壢高中教師、全國高級中等學校教育產業工會理事長高孟琳說，政院哏圖和實際情況有落差，教育部2016年公告增列「學校不得將學生服裝儀容規定作為處罰依據」原則後，公立學校基本上沒在管學生服裝了。沒有寒流時，學生也常混搭制服、運動服，或制服和便服。

台北市教師會前理事長張文昌說，教育部強調「每個學生對冷的感受不同」，不應以溫度限制穿外衣。但氣溫20℃學生也可喊冷，形同學校已無法規範制服，教育部設立制服的初衷和規定形同虛設。

李啟嘉說，上學能否穿便服，從來不是溫度高低問題，而是社會如何思考學生穿著的問題。呼籲政府嚴肅思考校園要不要規範學生裝扮，以及深層思考可能牽動的校園安全、社會化、團體管理、生活美學教育等問題。

行政院秘書長李孟諺回應說，蘇院長只是提醒校方及家長在嚴寒天氣時多關注學生身體健康，勿拘泥於校規及制服規定，並非和教師站在對立面。他也表示，確實有些學校嚴格執行制服的規定，但若能將心比心，就能找到怎麼做對學生最好的原則。

教育部 臉書 台灣

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