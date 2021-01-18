黑白集／陳時中的深夜炸彈

指揮中心指揮官陳時中。(圖：指揮中心提供)

陳時中 連夜舉行記者會，公布了北部某醫院新增一護理師染疫的消息，並定調為「院內群聚」。這個消息，如同一顆深夜炸彈。

說如同深夜炸彈，理由有三：一，這名護理師在該院醫師確診後曾被採檢，結果為陰性，故未列為居家隔離對象；二，護理師同住的四名家人，已有兩人出現流鼻水症狀；三，染疫醫師用過的休息室，還證實有四個點驗出病毒。

上述第一點，顯示指揮中心過度輕信一採結果，便急於向外界發布「安啦」、「沒事」的訊息，未料出現漏網之魚。上述第二點，說明未列居家隔離的護理師，可能已將病毒帶回家裡，甚至可能擴散至社區。上述第三點，說明使用該休息室的其他醫師，也可能暴露在風險之中。果然，昨天又新增一名醫師確診。

距離首位醫師確診已經七日，指揮中心才發現第二名護理師染疫，這個時間差是個不小的空窗。尤其，這名護理師和醫師十日曾在同一護理站工作，屬於有接觸史。但她發現身體不適後，竟不是返回自己所屬醫院問診，而是赴其他診所求醫；這種作法恐怕不夠專業，也缺乏警覺。

同在這家醫院工作的醫師，有人想要主動申請篩檢 ，卻排不上名單；因擔心傳染給孩子，已經一周不敢回家。這樣的篩檢效率，跑得過病毒擴散的速度嗎？