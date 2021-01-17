醫護院內感染擴大 陳時中定調院內群聚 封病房不封院

桃園某醫院發生院內感染，中央流行疫情指揮中心16日晚舉行緊急記者會，指揮官陳時中宣布新增一名護理師確診。（記者余承翰／攝影）

桃園某醫院發生兩名醫護染疫(案838與839)，指揮中心指揮官陳時中 昨晚親上火線，宣布院內感染擴大，新增一名本土案例(案852)，為該院護理師，曾與染疫醫師在護理站共同工作一小時，成為這起事件中第三名確診者，陳時中終於將事件定調為「院內群聚」，更證實醫師休息室四個點有病毒。

目前共匡列54名醫護需居家隔離，其中包括22名醫師、32名護理人員。

陳時中說，案852為20多歲女性，染疫醫師1月10日到醫院值班，傍晚不舒服，量體溫採檢；此前醫師與案852有過三次接觸，兩次較短暫，但1月10日曾在護理站一起工作約一小時，判定在此時被感染，因兩人值班時未密切互動，所以護理師未被列入居家隔離。

案852於11日採檢陰性，除上班外皆待家中。14日起輕微咳嗽、喉嚨癢，15日晚間至診所，診所醫師警覺性高，要她立即至醫院急診接受篩檢 。案852當晚接受檢驗，於16日下午確診。指揮中心發言人莊人祥坦言，案852自行赴診所就醫，是因為症狀輕微，誤以為只是感冒，確實是可精進之處。

案852與家人同住，其餘四人已列入居家隔離，其父親與哥哥出現流鼻水症狀，正在醫院隔離，為求慎重，目前視為確診個案處理。

因應本起事件，已將個案上班病房關閉，全面消毒，病房內病人安排一人一室隔離，同時該醫院住院病人持續只出不進，以減少風險。這是否可視為封院？陳時中表示，「我們是封了病房，沒有封院」。考量潛伏期，陳時中預料，這一波院內群聚感染事件可能要28日才能宣告解除危機。

案838、案839匡列醫院接觸者採檢468人，共265人為醫院人員，將於今日第二次採檢。另該醫院院內擴大採檢452名員工，結果均為陰性。

*自曝發燒 陳時中2採陰性

此外，陳時中近期主持記者會都戴著口罩，他昨晚坦言，因為有一點感冒症狀，身旁的人也擔心是否其感染新冠肺炎 ，他證實作過兩次採檢，「還好結果都是陰性。」

陳時中說，他從14日中午的記者會就戴口罩，隔天早上出現發燒症狀，「我就在想我是否要隔離，還請教專業人員」，對方建議先採檢，還好採檢結果陰性，只是一般的感冒。

「我前兩天有警告大家不要靠我太近」，陳時中還自爆，曾採檢過兩次，上次也病得很厲害，算是滿嚴重，第一次採的時候不是很舒服。