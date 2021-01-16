台灣豬標章亂 廠商自撤823件申請案

農委會推出的台灣豬標章爭議不斷，不少賣場業者自製「台灣豬」標示，無意申請農委會的台灣豬標章。(本報資料照片)

因應萊豬進口，農委會推出台灣 豬標章，但從標章貼紙之亂，到審認資格不明，屢爆爭議。農委會統計，截至14日止，全台有1萬6382件台灣豬標章申請案，已審核通過案件總計6243件，另有1130件被撤銷，其中光是業者自行撤銷案件就高達823件，讓台灣豬標章公信力引發外界更多質疑。

農委會主委陳吉仲昨天在台南表示，台灣豬標章的政策是百分之百正確，過去有一些紛擾，農委會將深切檢討；昨天起台灣豬標章管理及審核機制，由原本中央畜產會改回歸農委會畜牧處執行，也會透過中央畜產會協助執行，不會再有台灣豬標章審認不明的困擾。

學者：農委會管太寬

另有學者直言，已經在市面上販售的產品根本不屬於農委會管理，「承認錯誤並不難」；也有學者認為，農委會完全沒有商標法的概念，標章審認不是隨便就能轉移，必須獲得跟智慧財產局申請、同意才行。

台大農經系教授雷立芬表示，這件事情凸顯行政院內部協調不好，一個標章為何需要衛福部、農委會兩個單位來發，變成「多頭馬車」；而且農委會不應該管到市場端、餐飲業者，「是住海邊嗎？管太寬 」。

實際上，不少業者因混用進口豬，自行撤銷台灣豬標章。根據農委會統計，台灣豬標章到14日止，扣除業者自行撤銷823件，以及因資格不符遭畜產會撤銷307件，有6243件審核通過。

日前還有民眾爆料，指台灣豬標章申請切結書上多加了一個「多」字，變成「多為國內飼養豬隻」，讓業者忍不住痛批政策混亂。

賣場自救 標示、溯源把關

台灣豬標章狀況連連，賣場業者也只能自救，先前家樂福因申請後卻又被莫名點名不符規定而遭裁撤標章，發出嚴正聲明表示是「主動申請撤銷而非違規」，為捍衛商譽硬起來；全聯、愛買等量販業者則因難以控管、查核全店販售的商品是否皆符合台灣豬標章規範，暫無申請計畫，靠標示及溯源讓消費者安心。