新聞評論／失序的「數位巨靈」 假防疫之名行監控之實

行政院長蘇貞昌接受黨內立委意見，暫緩數位身分證等建議，被評為「正向改變」。（中央社）

爭議逾年的數位身分證（eID），終於由行政院長蘇貞昌拍板叫停，先立專法或修法後再說。長期在質疑聲浪中裝睡叫不醒的政府，這回在數位治理上總算有些遲來的回應。

喧鬧數年、耗費鉅資的eID，證明政府對人民數位自主權的不在乎，更演成資安鬧劇。即使中研院及各大學的電機、資安、法律學者連署反對，要求須解決隱私與資安破口。但內政部鐵了心，eID標案接二連三開標，估計已逾44億元。

面對反對聲浪，內政部長徐國勇竟說「eID晶片是台灣 的護國神山台積電製造的」，絕對不會有問題。此言更令人擔心，內政部長連「駭客攻擊的是資料庫，而不是晶片」都不知嗎？他若非無知，就是蓄意糊弄人民，還拖拉台積蹚渾水。

人民原寄望「天才IT大臣」唐鳳能以專業發聲，她卻說「可以善用不透明膠帶保護個人隱私」，只要貼掉條碼跟機讀碼這兩個欄位，就安了；另有人權團體傳出，唐鳳說若不信任eID，放入微波爐微波破壞晶片就行。這都令人驚駭：唐鳳若不是「反串」說胡話，那真的很難理解，政委不阻止錯誤政策，卻教人民自保小撇步，豈不失職？

原本eID計畫1月要在澎湖、新竹市及新北市板橋、中和試辦，7月全面換發。但去年12月各地臨陣倒戈，連民進黨執政的新竹市都不願成為資安小白鼠。蔡總統去年11月就表達質疑，試辦喊卡後，蘇貞昌終於鬆口eID暫緩推動。

eID之外，「天網」同樣引發爭議。跨年夜首度出動的天網，在跨年會場揪出或勸離數十名自主健康管理者，一戰成名，但缺乏法源、侵害隱私議論隨之而起。在將屆的春節年假再度撒出天網之前，政府有義務向人民釋疑。

天網雖改名「電子圍籬2.0」，但其最受詬病的爭議，包括這樣的監控是否「超譯」原有法律授權？監控數位足跡，用在感染性低的自主管理者，符合比例原則嗎？政府宣稱「所有防疫 隱私資料都在28天後銷毀」，可有人監督這項承諾？一切都是政府說了算。

台灣防疫有成，當然靠數位技術動員建功，鑽石公主號、磐石艦、清明連假熱點警示簡訊等，都是靠跨部會的資料庫串接與電信監控來達成。已有學者示警：台灣在「超前部署」下的成功防疫經驗，是否讓政府躍躍欲試變身為「數位利維坦（巨靈）」？

政府對數位人權的漠視，不只是對活人而已，亡者也不得安寧。去年10月健保 署決定開放350萬身故者的健保資料，包括病史、就醫紀錄、處方箋等，供學術單位及企業研究。

台灣健保資料庫早就是研製新藥的金礦，即使抹去識別，仍有目的外使用的爭議，也未徵得當事人同意。現在乾脆挑選不能發聲的亡者，企圖繞過個資法適用，任由外界撈資料。如此利用死者，豈不可恨？

我們正在見證後疫情時代的數位治理術；但從eID、天網到亡者健保資料釋出，都顯示台灣是數位人權落後國度。我們要提醒政府：防疫是重中之重，但別以防疫之名，走向國家監控；請拿出法源說服人民，民主不該是數位治理術下的犧牲品。

台灣人民更須思考，哪些數位監控已侵害到基本人權？哪些需要更強化正當法律程序，強化民主監督？又如何確保司法救濟和當責歸屬？這些都是民眾身為數位公民必須有的素養及反思，並採取行動發聲，才不會在不知不覺間，天網罩頂、數位足跡畢露、電子腳鐐縛身；甚至失控至數位信用評等取代身而為人的價值時，才知已身處「數位獨裁」國度。