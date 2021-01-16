一個標章天天變 萊豬管理3輸

因應萊豬進口，農委會為安民心，大動作推出台灣 豬標章，但申請條件、官方說法一變再變，不僅商家抱怨，民眾也看得霧煞煞，原本為讓消費者「信任」的台灣豬標章，結果弄得商家、消費者信心全失，如今標章審核機制雖回歸農委會，但台灣豬標章，民眾還信任嗎？

民眾最想知道的，是自己究竟會不會吃到萊豬，不是區分這是進口豬，那是台灣豬，如今一竿子打翻一船豬，但民眾的疑惑仍未解，政府又自己製造混亂，萊豬還未進口，亂象卻已叢生，錯誤的萊豬管理政策，讓消費者、豬農、商家都三輸。

農委會一開始推行台灣豬標章，自我感覺良好地認為店家都會來申請，採用台灣豬肉很容易，罔顧專家學者數度提醒執行上的難度，尤其台灣餐飲品項複雜，要全面使用台灣豬幾乎是不可能的任務。

為了衝出長官要的家數業績，畜產會只好「走偏門」，在申請切結書加了一個「多」字，變「多為國內飼養豬隻」，卻造成混淆，標章制度亂了套。

隨後爆出鬍鬚張事件後，農委會要求畜產會全員到第一線稽查，弄得人仰馬翻，不少業者明明事先告知，有採用進口豬肉，要用完才能採用台灣豬肉，卻仍被強迫推銷台灣豬標章，最後才出現家樂福、八方雲集、肉多多事件；主動告知變成被稽查，業者一頭霧水，難怪連執政黨立委高嘉瑜都說，這制度是陷業者於不義。

農委會管的是產地，充其量僅止於毛豬，真正上市了，到賣場、到餐廳就是衛福部的職掌，食品標示與廣告的法源，可根據食品衛生管理法管理，豬肉攤也有相關單位管理，農委會手伸太長，管到別人家的「上架食品」，才是亂源所在。

台灣的傳統豬肉攤，都是從肉品市場來的國產豬；超市、賣場裡的國產豬肉，也幾乎都有CAS優良農產品標章，品牌豬肉大多都有溯源的產銷履歷，弄得勞民傷財，卻又喪失公信力的「台灣豬標章」究竟要給誰貼？套句高嘉瑜的話，不如貼在農委會主委陳吉仲頭上吧！