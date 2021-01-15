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中國河北疫情升溫 陳時中：春節泡泡免談

台灣新聞組╱台北15日電
衛福部長陳時中。(圖:指揮中心提供)
衛福部長陳時中。(圖:指揮中心提供)

入境檢疫14天再加上自主健康管理七天，讓不少準備返台過年的台灣民眾卻步，眾多台商寄望「春節泡泡」，衛福部長陳時中昨明白打回票，他說，現在沒有人考慮這件事（春節泡泡），不是台灣疫情升溫，而是全球疫情嚴峻，中國河北狀況日趨嚴重，難道大家都沒有警覺嗎？

為趕上2月11日團圓除夕夜，指揮中心預計今起至本月25日，返台檢疫人數將達到最高峰，而一人一戶防疫新制也從今日起上路，居家檢疫者不得一人一室，改為一人一戶，為此，防疫旅館吃緊，而指揮中心釋放1500間房集中檢疫所房間，也已全部訂滿，對此陳時中說，「目前量能應該都是足夠的。」

交通部觀光局積極擴充防疫旅館，據統計，截至昨天為止增至1.8萬多床。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，防疫旅館的分布以台北市、高雄市最多，新北、台南相對少。至於防疫旅館是否足夠，他未直接回應，僅表示「交通部觀光局持續與地方政府努力中」。

對於部分台商仍寄望指揮中心推動「春節泡泡」，陳時中表示，中國大陸目前疫情嚴重，依照現有資料，河北施行的防疫措施儼然像當時武漢封城時的管理；他強調，不推動春節泡泡，不是台灣出現院內感染或本土案例，是全球疫情嚴峻，特別是中國大陸。

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