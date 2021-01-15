楊志良「開除染疫醫」掀波 陳時中籲同理心 葉金川也說話了

前衛生署長楊志良指染疫醫師若沒落實防疫SOP就應開除，引發醫界怒火，對此，楊志良14日受訪時表示，「我一點都不覺得失言。」（記者陳慧文／攝影）

前衛生署署長楊志良近日批評染疫醫師，說出「應該開除」等重話，引發大量要求道歉聲浪，指揮中心指揮官陳時中 回擊：「希望有公共領域聲望的人應該多一點同理心」，綠營政治人物也都貼文批評；不過，楊志良昨堅稱，「醫師出現症狀未立即通報，還外出趴趴走，問題比紐籍機師還嚴重」，更批陳時中雙重標準。

來源：聯合新聞網

楊志良昨表示，之前飛行員出現症狀，帶女朋友趴趴走，結果幾乎被「砍頭」、罰錢。相較之下，染疫醫師照顧新冠肺炎重症病患，隔天出現症狀，同樣帶著女友外出，現在卻很多人認為「這樣的行為是好棒棒」。

楊志良說，他希望指揮官陳時中做得好，「這是台灣 的幸福，也是我的幸福。」但指揮中心的雙標太多了，有些媒體揭露資訊，陳時中說要罰，但對特定媒體和媒體人，就輕輕放下、輕描淡寫。

陳時中表示，醫師與紐籍機師是完全不同的情況，醫師在第一線作戰染疫，且直接面對最危險確診者，兩者不能相提並論。面對外界質疑雙標，陳時中表示，傳染病防治法認定有問題的訊息是不實、造假且產生危害，「無論是誰，到目前看來，他認為都是沒有惡意的。」

此外，有媒體報導流出兩位前衛生署署長楊志良、葉金川對於「染疫醫師，應該開除」的言論，在LINE群組吵架，葉批楊「失智 症病患都沒亂講的權利」，楊則回罵「再說下去我就要罵你三字經了喔」。對此，楊志良昨天表示，自己和葉金川是幾十年老友，是彼此最忠實的擁護者，所以才會講話這麼直。

「我跟葉金川的火花有一百次以上，不知道是誰把這個好玩的事情流出去了」楊志良表示，他跟葉金川恩怨情仇數十年，兩人講話非常直白。楊志良說，他們吵架太多次了，從來沒有三分鐘結束的，但「最擁護楊志良的就是葉金川，最擁護葉金川的就是楊志良。」