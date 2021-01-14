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楊志良喊開除染疫醫師 鄭文燦批完全失控、無同理心

記者曾健祐／桃園14日電
鄭文燦批楊志良完全失控，毫無同理心。(記者曾健祐／攝影)
鄭文燦批楊志良完全失控，毫無同理心。(記者曾健祐／攝影)

北部某醫院醫師（案838）及護理師女友（案839）確診新冠肺炎，衛生署前署長楊志良指稱染疫醫師沒主動實行SOP，應予以開除，此話一出引發醫界議論；桃園市長鄭文燦今痛批「楊志良完全失控了」不只是失言，而且態度不像是當作衛生署長，對醫護同仁的付出、辛苦都沒有同理心。

來源：聯合新聞網

鄭文燦表示，楊志良是完全失控了，他認為，國人會挺醫護，不會挺楊志良，尤其是他還擔任過衛生署長，竟然對醫護人員毫無同理心，相信他的發言，得不到共鳴。

鄭表示，桃園市站在防疫第一線，從機場、醫院到社區，如果能夠守好國境，社區傳播鏈就不容易形成。桃園市有11家責任醫院，過去1年，收治的確診個案占全國確診人數20％以上，桃園市的負擔比較其它縣市沈重，因此他特別感謝11家醫院醫護人員及防疫工作人員的付出。

鄭文燦說，過去1年，醫護人員以專業敬業的精神，堅守防疫第一線的崗位，他們所承擔的壓力與風險，是遠超過一般人想像的，全民都應該支持、感謝醫護人員，做他們最堅強的後盾，並且做好各種防疫措施，減輕醫護人員的壓力，讓他們在前線防疫，無後顧之憂。

另有媒體報導，染疫醫師曾經照顧過紐籍機師，鄭文燦表示，疫情由中央疫情指揮中心說明，防止社區感染、形成社區傳播鍊，是地方政府要要盡力配合的事項。

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