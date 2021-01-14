醫護染疫「第一圈安全」 2500人採檢喊卡

春節前夕，旅居海外的台灣人陸續搭機返台，許多縣市檢疫旅館供不應求。圖為搭機抵達桃園機場的旅客，下機後接受檢疫人員檢疫。（記者陳嘉寧／攝影）

本月12日桃園某醫院爆醫護感染，中央流行疫情 指揮中心昨原本決定全院採檢，除醫護人員外，包括外包人員及廠商共2500人執行病毒核酸檢驗，但今天指揮中心指揮官陳時中 公布，確診者醫院及社區接觸者皆陰性，「第一圈接觸者都安全」，再採檢最多400名院內工作者即可。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，昨天指揮官提到該醫院提出全院擴大篩檢 計畫，今天中午已和該區指揮官和專家小組開會，對疫情調查和感染控制提出討論和檢討。會議共識都認為過去疫調非常清楚，該匡列的「第一圈接觸者」擴大採檢人員到468人已相當完整。

但張上淳表示，會議中專家也認同，基於讓院內同仁更安心，回應社會大眾期待，既然短時間接觸者都是陰性，不再需擔心範圍內，未接觸者也可以比較安心，決定再採檢最多400名院內工作者即可，「也提到第一圈沒有任何人有病毒，沒有往外擴散的疑慮。」

張上淳說，對於醫師如何感染不是今天會議討論的範疇，首先，醫師都照著SOP穿著適當防護設備，很困難說是哪裡出現隙縫，監視器也看不出問題，有實際操作的人都可以理解，在執行工作時就是可能出現百密一疏的狀況。

陳時中也再次強調，既然確診醫護的第一圈接觸者都沒有擴散疑慮，再增採檢300至400人是為了讓社區更安心，預計明天啟動，會儘速完成。昨天有調閱相關錄影帶，染疫醫師在醫院裡面戴口罩戴得相當嚴謹。被問及是否參考前衛生署長楊志良意見，他僅說，是經專家檢討。