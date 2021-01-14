新聞評論／陳時中勿重蹈和平封院的誤判危機

2015年台北市立和平醫院爆發多起SARS病例，並進行封院，兩位現場的媒體工作者拿起自製的加油海報，為院內被隔離者打氣。（本報資料照片）

台灣 再傳新冠肺炎院內感染事件，北部某醫院醫師確診，並傳染給其護理師女友。這名醫師如何感染仍然懸疑，推測是幫重症患者插管時，接觸到分泌物。但插管由麻醉醫師執行，染疫醫師只在旁協助，且穿著全套防護裝備，為何仍遭感染，有待繼續調查。此事引起民眾高度關切，許多人對指揮中心的曖昧態度感到不滿，擔心資訊不透明易引發誤判，陳時中 切勿大意。

外界對指揮中心這次的處理態度，有三點批評：第一，消息在前一夜已傳開，但指揮中心發言人莊人祥卻斥為謠言，難道政府有說謊和隱瞞的特權？第二，指揮中心拖了近20小時才公布事實，但內容簡陋，「北部某醫院」的稱謂太過籠統，無助於民眾趨避判斷。第三，對於媒體的訊息揭露採取兩套標準，寬嚴不一，親綠媒體顯有更多特權。

政府部署防疫 時，應避免引發民眾恐慌，這個原則是可以理解的。然而，避免引發恐慌並非「至尊定律」，教導民眾做好自保，避免他們在資訊真空的情況下猜疑或躁動，才更符合現代公民社會的精神。在當今資訊飛竄的時代，指揮中心仍採取「民可使由之，不可使知之」的訓民「古法」，顯不恰當。

更令人憂慮的，則是政府對於這名染疫醫師的感染源頭仍釐不清頭緒，只能猜測，這可能會造成後續的連串失誤，風險更大。事實上，台大醫師黃立民去年10月即曾預言，台灣「一定會爆發院內感染」。其理由是，台灣已不斷向其他國家輸出多起確診病例，表示一定存在病毒，只是尚未竄起，就看哪家醫院會第一個爆發。但指揮中心自恃防疫成績良好，始終不承認台灣輸出病例，並將之解讀為他國誤診。如今，黃立民的預言成真，指揮中心還有什麼託詞？

進一步看，這家北部醫院是收治新冠患者的專門醫院，染疫醫師則是專責醫師；照理說，院方對醫護人員應備有嚴格的防護措施。在這種戒備標準下，竟還出現院內感染，顯然在什麼地方發生了破口；如此，感染者會只有一人嗎？而衛福部會同專家追查，竟然無法確定感染源，未免不可思議。

如果大家不健忘，應還記得去年2月台灣發現首起新冠肺炎院內感染，也是在北部某醫院，由一名女患者傳染給三名護理人員和一名清潔工；最後，查出共感染了包括照護家屬在內等八人。這名案34患者之所以變成超級傳染者，主要是她沒有「旅遊史」，被當成其他病患處理；在醫院未設防下，導致照顧她的護理師及周遭人員陸續染疫。

更糟糕的一次誤判，發生在18年前SARS期間。當時一名曹女士赴和平醫院就診，看診醫師第一時間就懷疑她染SARS，將訊息通報疾管局，也在轉診單上提醒曹女士轉診的新光醫院注意。隨後，衛生署昆陽實驗室一下子驗出三個SARS陽性檢體，其中兩個都是曹女士，從不同醫院送來。當時擔任實驗室首席科學家的蘇益仁根據檢驗結果認定曹女士為感染者，在專家委員會上舌戰群雄，但最後疾管局卻以曹女士沒有「旅遊史」將她排除。如此草率的決定，造成後來和平醫院被迫封院，共100多人感染、20多人死亡。後來查知，曹女士是在搭火車北上時，遭同車香港旅客傳染。

和平醫院之所以演成封院，正是決策者政治凌駕專業的結果，為了保持光鮮戰果而不願面對事實，結果社會付出了慘痛代價。今天台灣的新冠防疫能有此成績，許多要歸諸於和平封院的血淚教訓，陳時中切不可重蹈誤判危機。