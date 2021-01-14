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傳染力1.5倍 南非變種病毒侵台 防疫升級

台灣新聞組／台北14日電
台灣出現首例南非新冠肺炎變異株確診個案，衛福部長陳時中宣布防疫升級。（圖：指揮中心提供）
台灣出現首例南非新冠肺炎變異株確診個案，衛福部長陳時中宣布防疫升級。（圖：指揮中心提供）

台灣昨天出現首例南非新冠肺炎變異株確診個案（案813），為全世界第13個檢驗出南非變種株的國家，指揮官陳時中緊急宣布，抵台時間今年1月14日零時起，14天內曾有南非共和國或史瓦帝尼王國旅遊史旅客，含在當地轉機者，入境後一律入住集中檢疫所。

案813為史瓦帝尼籍30多歲男性，去年12月24日到台工作，入境居家檢疫，12月31日出現疑似症狀，於今年1月3日確診。去年10月到目前，台灣可培養病毒基因定序確診者共38人，五人為英國變種病毒，一人為南非變種病毒株。

ＷＨＯ推估變異病毒株傳播能力比非變異株高出1.5倍，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，「南非變種株感染者病毒量高，這也是第二波感染比較嚴重的因素」，變異之後，病毒與ACE2受體結合能力更強，所幸重症及死亡率並未攀升，不影響疫苗有效性。

日本也傳出變異病毒，但指揮中心卻未限制入境防疫措施，對此，陳時中解釋，目前台灣監測系統尚未發現日本變種病毒株，因此，沒有提高入境防疫規則必要性。

昨天另新增四例境外移入新冠肺炎確定病例，一例來自印度，三例來自印尼，在入境、出關採檢時，都沒被發現是確診者，直到自費採檢才確診。

陳時中強調，自1月15日起，自各國入境台灣者皆須以防疫旅館、集中檢疫為原則，選擇居家檢疫者，也須嚴守「一人一戶」規定。

考量疫情，今年海軍敦睦遠航將停止實施。海軍司令部昨證實，艦隊今年不出航外訪，這是海軍敦支自1953年實施67年以來，首度因疫情管制而被迫取消。

南非 台灣 變種病毒

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