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機票+防疫 海外返台過年要多花5萬元

台灣新聞組╱台北13日電
過年機票漲價加隔離檢疫費用，今年海外國人想在農曆返台與家人團聚的費用成本大增。(本報資料照片)
過年機票漲價加隔離檢疫費用，今年海外國人想在農曆返台與家人團聚的費用成本大增。(本報資料照片)

台灣再度出現新冠肺炎本土案例後，新規定14天居家檢疫須「一人一戶」，再加上各航線航班量銳減，春節機票價格水漲船高，今年想在農曆過年與家人團聚的海外國人費用成本大增，恐要多花5萬元(台幣，下同，約1770美元)的機票與住宿。

中國時報報導，受到機位供給減少影響，今年春節返鄉機票票價均看漲，以北美與兩岸航線為例，北美票價漲幅7%至37%不等，其中以紐約航線漲最多，經濟艙平均漲價約1.5萬元；兩岸航線票價漲幅更明顯，上海的航班甚至漲到翻倍，而今年台灣只開放大陸5個航點能飛，國人返台機票平均估要多花1.3萬元左右。

而返台之後要再面臨14天的居家檢疫，防疫旅館每日房價約2500至6000元，代表民眾要再準備3.5萬元至8.4萬元住宿費用。計算下來，海外國人今年返台過年，至少要多花5萬元。

報導指出，一名上海台商表示，身邊很多人今年都不回台灣過年，會回來大多是有家庭的人、資深主管或老闆等，因為一般上班族根本無力負擔這樣的花費。

本報系聯合報報導，春節將臨防疫旅館傳出搶房潮，交通部觀光局昨指已採防疫旅館、合意短租、安心優惠「三管齊下」。觀光局長張錫聰表示，現行防疫旅館約1萬6000多間房間，若再加上短租的1400多間，以及新增的防疫旅館數量、安心優惠等，總數可達2萬8000多間。

觀光局說，「合意短租」房價將制定上限金額，其中雙北每間房的房價最高上限5000元，雙北以外旅館，每間房上限3000元，相關預算支應由觀光局核發，除宜花東、離島等6縣市外，其餘16個縣市皆適用。

張錫聰說，若民眾真的訂不到防疫旅館，也可考慮「安心優惠」方式，改由家人入住一般旅館，檢疫者獨自在家隔離，已有業者響應，約6950間房，房價最低甚至打到2折，約1500元至3000元。

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