新聞眼／咬定謠言→法辦媒體 跳針闢謠嚇媒體 指揮中心雙輸

台灣出現第二起醫院院內感染，引起各界騷動，桃園市府依個案足跡，緊急進行環境消毒。(記者巫鴻瑋／攝影)

桃園某醫院11日晚突傳內部特殊事件，停收急救住院患者，引起各界騷動，一遇本土病例，指揮中心一改資訊透明原則，跳針式咬定此為謠言，恐嚇法辦媒體，誰料一夕真相反轉，指揮中心這一步棋賠了夫人又折兵，丟了可信度，怎奢望民眾配合防疫 。

台灣 爆發第二起院內感染，唯一對外發言的指揮中心第一時間回應卻混亂至極，先是說「第二天下午說明」，隨後又改口辯稱都是謠言，對於媒體的詢問則是破口大罵「敢再寫試試看，要法辦媒體」，甚至在說明確定此事為真後，被要脅報導出來就是洩漏機密，揚言清查「深喉嚨」身分。

即使指揮官陳時中解釋，首要任務是積極處理，不讓疫情 擴大，且尚未完全確定消息無法對外說明，但經過一整天資訊收集，記者會上卻態度反常，連院內感染個案感染源是誰，都以怕公布疑似感染源，恐被貼上始作俑者標籤、不希望再出現SARS疫情曹姓婦人之鑑等理由而不願公布。

但指揮中心強勢打壓媒體，換來的只有更多謠言，社群瘋傳似是而非的足跡，猜疑封院情報，民眾大罵又有中鏢者去人群密集處，想獵巫確診醫護身分，民眾驚疑變恐慌憤怒。因「防疫資優生」被捧得高高在上的指揮中心，若能更坦然接受本土個案，事前妥善說明狀況，並釐清相關訊息，這一切根本不會發生。

最諷刺的大概就是，不論前副總統陳建仁、陳時中不只一次大讚台灣新冠肺炎疫情資訊公開透明，是防疫成績國際有目共睹原因之一，民眾身邊沒有假消息，才會信任政府、國人彼此信任，防疫策略就容易推行，一旦民眾不信任政策，疫情就會失控，進入惡性循環，這是誰也不願見到的結果。