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院內感染！首例醫師確診傳染護理師

台灣新聞組╱綜合13日電
桃園某醫院一位30餘歲醫師照顧病人時染疫，並傳染給同居護理師女友。圖為全身穿著防護裝備的醫護人員，在篩檢站為病患篩檢。(記者許正宏／攝影)
桃園某醫院一位30餘歲醫師照顧病人時染疫，並傳染給同居護理師女友。圖為全身穿著防護裝備的醫護人員，在篩檢站為病患篩檢。(記者許正宏／攝影)

台灣昨天新增兩例境外移入及兩例本土個案；本土案例為桃園某醫院醫師與同居護理師女友，這是新冠肺炎疫情爆發一年來，台灣首位醫師染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親上火線定義為院內感染而非院內群聚，但為確保無後續群聚風險，決議15日安排全院員工採檢。

桃園市長鄭文燦說，市府依個案足跡，通知確診醫護曾去過的大江國際購物中心、星巴克國際店、振宇五金行桃園國際店停業一天並完成環境消毒，市府正進行第二輪疫調，不排除匡列更多接觸者或公布更多足跡場所。

陳時中表示，此次院內感染不會封院，後續除了15日會再採檢一次全院員工以外，目前認定該院無疫情擴散的疑慮，工作人員則須採檢陰性且隔離期滿後才能上班。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳強調，封院和封城不一樣，會讓支撐醫院的醫護畏懼、情緒崩潰，進而造成照護崩盤。

桃園市府宣布尾牙取消，大型活動延到農曆年後。目前是院內感染階段，罷免桃園市議員王浩宇案本周六照常舉行投票，中選會主委李進勇昨天到桃市了解選務整備，要求落實投開票所防疫措施。

桃園某醫院30多歲男醫師（案838）曾治療照顧確診個案，1月4日協助麻醉科醫師替患者插管治療，1月8日起出現咳嗽、發燒症狀，10日就醫採檢；案839為護理師，是醫師女友，兩人同住，且在同家醫院就職，護理師未接觸確診個案，9日出現症狀，採檢確診。兩人Ct值低介於15到19間，顯示為感染初期。

指揮中心未說明指標個案案號，僅表示為重症患者，排除與英國團有任何關係，目前匡列個案醫院接觸者共464人，均已採檢，皆為陰性。陳時中強調該院無疫情擴大情形，同時也沒有要封院的考慮。他以「難免百密一疏」描述此案，未說明該名醫師於哪個環節染疫。

台大兒童醫院院長黃立民去年10月「入冬爆院內感染」預言成真，他當時表示，台灣社區絕對有零星個案，攝氏4至20度是病毒活躍環境，社區感染人數累積就會爆發院內感染。黃立民強調醫院只要有兩人以上感染就能算是院內群聚。

疫情 台灣 陳時中

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