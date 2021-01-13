院內感染！首例醫師確診傳染護理師

桃園某醫院一位30餘歲醫師照顧病人時染疫，並傳染給同居護理師女友。圖為全身穿著防護裝備的醫護人員，在篩檢站為病患篩檢。(記者許正宏／攝影)

台灣 昨天新增兩例境外移入及兩例本土個案；本土案例為桃園某醫院醫師與同居護理師女友，這是新冠肺炎疫情 爆發一年來，台灣首位醫師染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 親上火線定義為院內感染而非院內群聚，但為確保無後續群聚風險，決議15日安排全院員工採檢。

桃園市長鄭文燦說，市府依個案足跡，通知確診醫護曾去過的大江國際購物中心、星巴克國際店、振宇五金行桃園國際店停業一天並完成環境消毒，市府正進行第二輪疫調，不排除匡列更多接觸者或公布更多足跡場所。

陳時中表示，此次院內感染不會封院，後續除了15日會再採檢一次全院員工以外，目前認定該院無疫情擴散的疑慮，工作人員則須採檢陰性且隔離期滿後才能上班。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳強調，封院和封城不一樣，會讓支撐醫院的醫護畏懼、情緒崩潰，進而造成照護崩盤。

桃園市府宣布尾牙取消，大型活動延到農曆年後。目前是院內感染階段，罷免桃園市議員王浩宇案本周六照常舉行投票，中選會主委李進勇昨天到桃市了解選務整備，要求落實投開票所防疫措施。

桃園某醫院30多歲男醫師（案838）曾治療照顧確診個案，1月4日協助麻醉科醫師替患者插管治療，1月8日起出現咳嗽、發燒症狀，10日就醫採檢；案839為護理師，是醫師女友，兩人同住，且在同家醫院就職，護理師未接觸確診個案，9日出現症狀，採檢確診。兩人Ct值低介於15到19間，顯示為感染初期。

指揮中心未說明指標個案案號，僅表示為重症患者，排除與英國團有任何關係，目前匡列個案醫院接觸者共464人，均已採檢，皆為陰性。陳時中強調該院無疫情擴大情形，同時也沒有要封院的考慮。他以「難免百密一疏」描述此案，未說明該名醫師於哪個環節染疫。

台大兒童醫院院長黃立民去年10月「入冬爆院內感染」預言成真，他當時表示，台灣社區絕對有零星個案，攝氏4至20度是病毒活躍環境，社區感染人數累積就會爆發院內感染。黃立民強調醫院只要有兩人以上感染就能算是院內群聚。