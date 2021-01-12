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真理大學換鎖風波 張良澤索私產：再不會跟你們借鑰匙

台灣新聞組╱綜合12日電
真理大學台灣文學資料館榮譽館長張良澤11日下午在台南吳園舉辦聲明會。(記者修瑞瑩／攝影)
真理大學台灣文學資料館榮譽館長張良澤11日下午在台南吳園舉辦聲明會。(記者修瑞瑩／攝影)

真理大學麻豆校區台灣文學資料館去年底遭無預警換鎖封館，創辦台文館的作家張良澤昨天在台南辦聲明會表示，將退還校方昨晚交給他的鑰匙，並辭去「名譽館長」，同時要求學校把私人物品還他，從此退出該館，「門是你們鎖的，以後不會再跟你們借鑰匙」。

台北校區數十名學生於校內舉牌聲援張良澤，要求校長陳奇銘出來面對，公開道歉，請校方尊重台文史工作者作品，在換鎖爭議未解決前，暫緩台灣文學資料館北遷工作。

真理大學公共關係組長何月妃說，要等校長與張良澤見面溝通、討論，得到結論後，才會對外發表回應。對學生聲援抗議則表示「不會對今日活動做出回應。」

張良澤說，教育部長潘文忠昨上午致電給他，指出教育部希望協助與學校協調處理。張說，館內有100多箱私人物品，要求學校歸還，6間展示間文物也是他的，但他捨不得要回，希望仍在校展示；如果學校不要，一定要還他，以後不會再進館內，除非到校園遛狗散步。

據了解，陳奇銘之前曾指示圖書館人員到麻豆校區台灣文學資料館搬東西，表示「只要在館內的東西都是學校所有」，雙方在館內物品所有權可能仍有爭議。

台南市文化局長葉澤山、台灣文學館前館長鄭邦鎮、成大台文系、真理大學台文系學生等數百人到場關切。

張良澤強調學校換鎖前沒通知他，第一次換鎖告訴他可跟行政人員拿鑰匙，第二次換鎖就完全沒說。二次換鎖後，陳澄波基金會董事長陳立栢想到館內參觀，他跟陳兩人站在深鎖大門外不知所以，連他的演講稿也被鎖在裡面。

張良澤說，學校雖送來鑰匙，他已下定決心離開「這個像自己兒子一樣、一手創立的台灣文學資料館」，未來他會活得很好，現在編「老人文學」雜誌，過得開心。

國家圖書館館長曾淑賢表示，希望爭取台灣文學資料館及張良澤藏品贈送或寄存國圖南部分館，台灣文學館、台南市文化局等都表示願提供場地供張存放文物，但張良澤說，有企業家跟他聯絡，已運一部分資料過去，最大願望是總統府能有一個角落可放台灣文學相關文物。

真理大學台灣文學資料館榮譽館長張良澤11日下午在台南吳園舉辦聲明會。(記者修瑞瑩...
真理大學台灣文學資料館榮譽館長張良澤11日下午在台南吳園舉辦聲明會。(記者修瑞瑩／攝影)

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