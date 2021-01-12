NETFLIX、LINE卡頓 中華電信海纜故障惹禍

NETFLIX近期畫面常出現卡頓情況，原來是受到APG國際海纜障礙導致，中華電在積極搶修中。(路透資料照片)

NETFLIX、LINE 遊戲用戶近期發現，畫面常出現卡頓情況，原來是受到APG國際海纜障礙導致，中華電與凱擘均已在官網發布公告；中華電在積極搶修中，初估20日會修復。

中國時報報導，APG海纜出問題，影響HiNet客戶連線海外部分網站的連線品質，導致不少使用戶怨聲載道。PTT上就有遊戲玩家反映網路卡頓以外，一般網路使用者也受波及，像開Apple Music、Twitter等APP或網站，都出現連線緩慢或卡頓的狀況」。

NETFLIX卡頓尤其明顯，不少想追熱門影集或電影的用戶，就算是在網路正常狀況下，網速也僅有0.262Mbps。

中央社報導，凱擘表示，受到APG國際海纜障礙影響，有部分客戶在連線NETFLIX、LINE遊戲、LINE訊息、圖片、影片會有延遲現象，目前海纜業者正在處理中，待搶修完畢即可恢復正常。

中華電表示，經緊急調度電路支援後，延遲現象已獲改善，對一般民眾上網影響不大，目前預估本月20日海纜搶修完成。

據報導，中華電信在全球參與打造27條海纜，有在台灣 登陸的聯外海纜有12條；其中，亞太直達海纜（APG）由中華電信等多國電信業者、Facebook共同出資興建，該海纜系統連接東北亞及東南亞 等國家，計有11個海纜站，海纜長度為1萬1000公里。