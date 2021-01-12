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「及時行樂不如行善」 他行醫30年已捐上億 遺產也要全捐

記者徐如宜／高雄12日電
義大院長杜元坤大病癒後覺得更應該「及時行善」，因為行樂惠己一人，行善卻是惠眾生。(記者徐如宜／攝影)
義大院長杜元坤大病癒後覺得更應該「及時行善」，因為行樂惠己一人，行善卻是惠眾生。(記者徐如宜／攝影)

高雄義大醫院院長杜元坤行醫超過30年，每月都固定捐出一半薪水做公益，長年累積捐款超過1億元(台幣，下同，約350萬美元)。他說，去年生了一場大病，暴瘦10幾公斤，更感人生無常，當時已預立遺囑，身後財產不會留給後代，全部捐為公益。

杜元坤是神經顯微重建手術國際權威，長年到離島澎湖支援醫療。這次聽到澎湖惠民醫院設施老舊，想重建並蓋長照大樓照顧澎湖長者，需5.5億元經費，現在只募到6000萬元，他也來參加記者會，談到離島醫療資源不足，忍不住拭淚。

杜元坤說，他與澎湖的淵源始於「10元便當阿嬤」，這位澎湖阿嬤長期在高雄路橋下賣10元便當，加上每年有10%的澎湖人為了看病來回奔波台灣，便開啟10年每月往返澎湖與高雄的候鳥醫師生涯。「澎湖人教我怎麼做好醫師，惠民醫院教我怎麼當個溫暖的醫師。」他希望協助惠民醫院重建更新。

杜元坤從1990年開始當主治醫師，30多年來每個月都固定捐出一半薪水做公益，累積行善捐款超過1億元，更預立遺囑身後財產不留給後代，全部捐為公益。去年底他生了一場大病，手術前找來律師預立遺囑，寫下身後所有遺產都捐公益，不會留給子孫。還好術後身體恢復的不錯，不過已立遺囑不會改變。

杜元坤說，去年一場大病讓他的人生觀起了變化，別人在鬼門關前走一遭，回來可能覺得應該「及時行樂」，他重拾健康後，只覺得更應該「及時行善」，因為行樂惠一人，行善卻是惠眾生。杜元坤深刻體會人生無常，行事也更急了。於是拚了命的教學生，為病人服務，開刀檯數更多。

杜元坤幾乎是以院為家，睡在辦公室裡。病患家屬劉小姐說，院長每天早上6點多查房，第一天早上她差點沒嚇到跌下來，「有哪個院長是早上6點多出現在病患面前的？」杜元坤說，因為住在醫院，所以他一天查兩次房，晚上病人也是需要醫生的。

埋首於工作與救人，杜元坤對家人感到虧欠。不過杜對家人說過：「我是公共財。」因為老天給了他技術，不用，對不起自己的使命。家人久而久之也就釋懷了。

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