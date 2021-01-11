寒流襲台兩天百人猝死 醫師籲提防溫差大危及心血管

往拉拉山巨木步道的路10日仍有積雪。(圖：桃園市觀光旅遊局提供)

寒流近兩天造成全台上百人猝死 ，昨氣溫雖稍回升，各縣市消防局仍接獲多起猝死案通報。消防人員觀察，回溫是「急救的隱憂」；醫師表示，天冷大家會注意保暖，回溫可能讓民眾輕忽，尤其溫差大易造成血管劇烈收縮，有心血管疾病 者較危險，呼籲民眾注意日夜溫差，一早起床做好保暖，勿驟然下床。

新北消防局昨接獲8件到院前心肺功能停止急救案，1人60歲、1人70歲，6人80歲以上，有3人經搶救恢復生命跡象。北市消防局有5位民眾急救，3人到院前無呼吸心跳，兩人搶救成功。

桃園單日有4男1女通報救護，年齡從65至88歲不等，其中81歲游姓、88歲黃姓老翁，都是清晨起床上廁所時失去意識，被發現已無呼吸心跳。

新竹縣1名35歲男子前天深夜倒臥竹東火車站身障廁所，已無生命跡象，死因待釐清；昨有94歲阿公在家過世。

中部地區昨天出太陽，彰化救護7人無呼吸心跳，都是75歲以上長者。嘉義市消防局救護4名60到80歲長者無呼吸心跳，多半睡覺時突然無鼻息，送醫不治。雲林縣有5人死亡，分別是52歲到91歲老翁，其中4人未送醫。

「急遽降溫和升溫都很危險」，衛福部嘉義醫院心臟科醫師李聖楷說，溫差大，老年人自律神經系統調適度差，血管擴張及收縮程度失調，血循不順，心血管疾病發生率上升，所以冬天並不建議長者等心血管疾病族群泡溫泉，造成溫差過大。

李說，氣溫下降除了會增加病毒活性，造成呼吸道疾病，也會讓血管收縮，增加中風 及心肌梗塞風險，嘉義縣市雖在南部，但是地處空曠，日夜溫差大，風險更高。如果有胸口不適，臉部表情不對稱，出現半側肢體無力，說話不清楚要馬上就醫，平時應控制3高，規律量血壓血糖，保養做得好，平安過冬沒煩惱。

氣象局預告今起又有1波冷空氣，最冷時段落在明後天，彰化基督教醫院急診暨重症醫學部副主任謝貝尤提醒，老人、心血管疾病及3高族群，起床應先暖身或加穿外套，再出被窩，戴帽子、圍圍巾也很重要，多層次穿搭較有保暖效果。