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陽明交大首任校長 林奇宏出線 學界傳「是上面要的人」

記者潘乃欣、馮靖惠／台北11日電
陽明大學及交通大學2月起合併為國立陽明交通大學，林奇宏經遴選成為首任校長。（記者葉信菉／攝影）
陽明大學及交通大學2月起合併為國立陽明交通大學，林奇宏經遴選成為首任校長。（記者葉信菉／攝影）

陽明大學與交通大學2月起將合併為陽明交通大學，由教育部召集的校長遴選小組昨選出陽明校友、交大台聯大副校長林奇宏為首任校長。學界傳出林奇宏是「上面要的人」，一切只是按劇本演出。但遴選小組召集人楊弘敦則否認，強調遴選過程平和、透明；林奇宏也說參選過程沒接到此消息，一切公開透明。

林奇宏表示，遴選期間他走遍兩校各學院，辦了34場座談會，昨得知消息當下感覺「如釋重負」，努力有了成果，但下一刻又感到肩頭上無比壓力，直說合校後最大的挑戰是提升組織認同度。他說，合校後ＱS世界大學排名有望提升到156到200名間，未來將以進百大為目標。

陽明交大首任校長有三名候選人，除了林奇宏，還包括交大資工系終身講座教授林一平、台北醫學大學醫學資訊所特聘教授李友專。

此次校長遴選委員會共21名成員，昨全數出席投票。遴選小組表示，昨由出席委員對三名候選人進行無記名投票，獲得前兩高票者，進入第二輪投票，最終獲出席委員過半票數者當選，但遴選小組昨未公布林奇宏票數。最快今天將名單報請教育部核准。

打從合校討論一開始，就有陽明校友反彈甚深，認為有一雙看不見的手在推動併校，直說併校宮鬥戲像是蔡政府再次染指「教育學術界」的另一例，牽連了學閥、政客、資源配置等錯綜複雜的關係。有反併校的陽明校友就透露，日前有交大校友的科技界大老向他們透露「很複雜」，不敢違逆上級旨令，檯面下的派系利益糾葛很多，表示贊成第一任新校長由陽明出身的人擔任。

林奇宏先後在陽明大學任教23年、交大任教兩年。他是耶魯大學生物系博士，曾任新北市政府衛生局長、台北市政府衛生局長、陽明大學國際事務處國際事務長、微生物及免疫學研究所所長等職。

陽明交大合校後多達2萬名學生，校地橫跨五縣市共九個校區，最遠的距離是交大台南校區和陽明蘭陽校區，兩地相距392公里。林奇宏說，他規畫在各校區設「校務長」，作為合校初期的橫向溝通橋梁。

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