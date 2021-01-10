集中檢疫所搶手 一天逾半被訂走

台灣實施入境者居家檢疫新規，使得檢疫旅館需求暴增。（本報資料照片）

台灣 1月15日起要求入境者居家檢疫須一人一戶，使得檢疫旅館需求暴增，指揮中心緊急釋出檢疫中心因應，8日晚開放網頁供民眾訂房，短短24小時，1500房超過一半被訂走。疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝說，接下來還會再努力建置檢疫所，目前已有八、九百間房在接洽中。

台北中國時報報導，王必勝指出，訂房民眾出發地以大陸居多，另在入住日期方面則多集中在1月23、24日以後。至於訂好房的入境民眾，會被分配到哪一家集中檢疫所？王必勝表示，由於入境當天指揮中心才能知道哪裡還有空房，民眾要到入境簽署聲明書才會知道檢疫所地點，原則上，會盡量安排離機場近的檢疫所，避免車程太遠，入住者須搭乘防疫 計程車前往。

對於集中檢疫所未來可能釋出的量能，王必勝說，若目前房間數不夠，接下來會以500為單位來增加，先從1500增加到2000間，再不夠就增加到2500間。指揮中心一直在努力建置新的檢疫所，但由於需要醫院、保安、警察 及在地後勤組等人力支援，加上有些場地不合規定要再改裝，還需要一點時間，目前已有8、900間房在接洽中。

另據中央社報導，對於台商團體近日抱怨集中檢疫所簡陋像監獄，王必勝直言「一點也不像」，同時公布檢疫所照片，替檢疫所鳴不平，強調檢疫所各種風格都有，風格上有度假風、宿舍風、古典風、軍事風，但比起外觀，防疫團隊更重視的是「集中檢疫」的原則。

王必勝說，無論哪裡的檢疫所，都會落實一人一室獨立衛浴、嚴格的感染管制作為、安全清潔的環境、健康狀況的監控，還有溫馨細心的服務態度，讓民眾能順利完成14天的集中檢疫，並讓受檢疫者感到安心安全，且各處所多次的滿意度調查，平均都有9成以上住民表達滿意。