真理大學台文館換鎖 老館長遭拒門外

真理大學麻豆校區的台灣文學資料館無預警關閉換鎖。（記者吳淑玲／攝影）

真理大學麻豆校區的台灣 文學資料館無預警閉館、換鎖，致使82歲榮譽館長張良澤被拒於門外，經已故作家鍾肇政的兒子鍾延威在臉書 披露後，在文壇掀波，包括作家陳芳明、傅銀樵、詩人向陽等文壇大老，紛紛公開發文譴責。

校方：保護資產才換鎖

校方昨天發聲明並澄清，因該建築物多年無師生使用，且無足夠人力打掃與維護，之前鑰匙因持有人過多無法控管才換鎖，避免珍貴的台灣文學資產被破壞或遺失。昨晚有真理大學師生在網路發聲明，盼校長陳奇銘收回命令，親自向外界及遭擋的教授張良澤道歉。

鍾延威指出，1997年真理大學創立台灣第一個台灣文學系，由張良澤出任首任系主任。同年3月，台灣文學資料館於淡水校區成立；2001年9月，文學資料館移往麻豆校區，並於2009年由張良澤出任名譽館長，從此張良澤幾乎以館為家，以義工自居，埋首於台灣文學相關文獻與史料的蒐集、整理與研究。

鍾延威說，張良澤在擔任台灣文學資料館名譽館長後，把自己的收藏也搬到館內，很多作家及作家後代也因信任張良澤而將先人手稿寄存於館內，使得館藏益豐，成為台灣各大學台文系所學生心目中的聖地。而今，這樣的「聖地」，卻要被校方「沒收」；這樣對台灣文學有重大貢獻的苦行僧卻要被校方掃地出門，張良澤還被校長陳奇銘斥為「連學校職員都不是！」學校這種作法不是野蠻，什麼才叫野蠻！

陳芳明在臉書發文表示「此為事件，也是浩劫」。他指出，張良澤為台灣文史史料收藏者，在真理大學成立台灣文學資料館，卻遭校長陳奇銘封鎖，真理大學如此沒有真理，甚至最基本的文明也不如。陳芳明強調，盼真理大學立即對國人道歉，也向張良澤道歉。

傅銀樵則在臉書痛斥「可惡」。他表示，張良澤為該館奉獻心力，退休 後還當無給職義工，竟受如此強烈的霸凌與羞辱，「陳奇銘校長，請道歉，謝罪，下台！」

向陽在臉書以「寒夜」形容，認為「不可思議」，堂堂大學對將下半生奉獻給該校，為台灣文學資料收藏樹立典模的張良澤，非但一無感謝、崇敬之意，甚至還說出「張良澤連職員都不是」這樣冷酷無情的話，令人讀來淒然，更感嘆大學之道，沉淪至此。

作家李喬的長女李舒琴也聲援，認為一個老文人、老教授要受如此屈辱，這就是台灣最欠缺的一塊，從來都被忽略被不重視。

不過，作家謝金魚則在臉書提出其他看法，她認為，校方在搬遷跟盤點過程中，處理方式確實粗糙，但之所以會發生糾紛，也顯示台文館藏品中複雜的產權管理問題，希望紛擾過後，大家能更關注真理台文館的藏品，如何讓它們得到妥善安置，才是最重要的事。

校方強調，校長陳奇銘沒有說過「張良澤連學校職員都不是」這句話。校方表示將會協助釐清館藏產權，整理一個合適的場所，繼續提供給張良澤進行研究。

對鍾延威和陳芳明要求公開道歉，校方回應，陳奇銘會找前校長葉能哲、鍾延威及相關人士溝通，好好陳述台灣文學資料館遷回北部的構想，表達校方誠意。

文化部表示，有關真理大學台灣文學資料館一事，正持續了解關注中。