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20年付出換來…張良澤哽咽：難以諒解

記者吳淑玲、鄭維真／台北10日電
張良澤談到校方兩度換鎖，人被擋在館外，神情黯然一度哽咽。（記者吳淑玲／攝影）
張良澤談到校方兩度換鎖，人被擋在館外，神情黯然一度哽咽。（記者吳淑玲／攝影）

真理大學麻豆校區台灣文學資料館榮譽館長張良澤，自教授退休後仍在資料館當義工，20多年來無私付出，但真理大學卻兩度換鎖將他擋在館外，文史界痛心聲援。頭髮灰白的張良澤昨談及此事哽咽說「難以諒解」，最掛心的是投入半生心血的台灣文學資料館何去何從？

張良澤是台灣文學大老，文化部國立台灣文學館的介紹影片中，讚譽他是「藏書、抄字，文學工—台灣文學探針者」；張良澤註解自己：「文學創作、推廣、蒐集和整理，我的一生就是這些活動。」

張良澤不吝分享收藏，朋友問收藏有沒有分統獨？他說「只要對台灣有愛的，不分三教九流」。但他批判皇民文學反對高壓政權，2015年總統大選期間，他喊話「不管是誰當選，強烈建議新任總統搬出總統府建築物」，那是日本帝國主義對台灣殖民高壓政權的象徵，民主時代，總統若還坐在裡面，鎮壓的態度就不會改變。

張良澤說，2009年自教授職退休後，住在學校附近，每天都到資料館整理資料，沒領錢但很開心，因為這就像他的家一樣。以前學校每年還會編台幣3至5萬元（約1060至1770美元）維持運作，但現任校長刪成零元。

他說，資料館第一次換鎖，他還可以每天借鑰匙進去，但今年1月5日有基金會來訪想參觀台灣文學資料館，到館才知鐵門和大門兩道鎖都換了。學校一直不和他聯繫，被鎖在館內的私人物品、文件、書籍及手稿都來不及拿出，忍不住哽咽「令人難以諒解」。

因擔心影響真理校譽及台文系招生，他並未張揚此事，一直在期待學校和他聯繫，最憂心台灣文學資料館何去何從？他說，「最重要的是資料不能散失」。

台南市長黃偉哲肯定張是「台灣文學的國寶」，真理大學若沒有適當場地，市府願協助提供張良澤收藏資料空間，讓他繼續傳承台灣文學的力量。

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